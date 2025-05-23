"Это госизмена": Туск ответил на обещание Навроцкого не пускать Украину в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена.

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Туск отреагировал на обещание Навроцкого не пускать Украину в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, youtube.com/c/SławomirMentzen

Вы узнаете:

Какую декларацию подписали Навроцкий и Менцен

Что Навроцкий сказал об отправке польских военных в Украину

Как отреагировал премьер Туск

Оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобное заявление "государственной изменой".

Как пишет Onet, поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, который занял третье место по результатам третьего тура выборов.

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Подписание декларации состоялось во время прямого эфира с Менценом. Документ состоит из восьми пунктов:

Я не подпишу ни одного закона, который повышает существующие налоги, взносы, сборы или вводит новое фискальное бремя.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего операции с наличными, и буду защищать польский злотый.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения мнений, совместимую с польской конституцией.

Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины.

Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Я не подпишу ни одного закона, который ограничивает доступ поляков к оружию.

Я не соглашусь на передачу каких-либо полномочий органов власти Республики Польша органам Европейского Союза.

Я не подпишу ратификацию никаких новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например ослабляют ее право голоса или забирают право вето.

Кароль Навроцкий и Славмир Менцен / Скриншот youtube.com/c/SławomirMentzen

Навроцкий, комментируя пункт относительно польских солдат на территории Украины, заявил, что "отправит польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться".

Он также заявил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

На заявление Навроцкого в эфире TVN24 отреагировал премьер Польши Дональд Туск.

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого, – ред.) лучшего термина, чем государственная измена", - сказал Туск.

Он добавил, что считает это "одним из самых громких скандалов этой кампании".

Он добавил, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши", поэтому "последнее, что Польша должна делать, – это реализовывать или поддерживать требования Путина".

Как писал Главред, Польша является одной из стран-лидеров по количеству украинцев, которые нашли в ней приют после начала полномасштабного вторжения России. Правительство государства с первых дней оказывало украинцам помощь, но после президентских выборов 2025 года может произойти трансформация помощи в соответствии с интересами Польши.

Ранее мы писали о том, что 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста на границе Польши и Украины. Протестующие заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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Кто такой Славомир Менцен Славомир Ежи Менцен (пол. Sławomir Mentzen) — польский правый либертарианский политик, предприниматель и налоговый советник, председатель партии Вольность и один из лидеров Конфедерации. Кандидат в президенты Польши в 2025 году. По итогам первого тура выборов президента Польши набрал набрал 14,81% голосов. Как пишет Википедия, в 2019 году Менцен прочитал противоречивую лекцию о политическом маркетинге, в которой он провозгласил неофициальные так называемые "Пять пунктов Конфедерации". "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза", - заявлял он. В мае 2025 года Менцен заявил, что в Польше "много украинцев, у них слишком много прав". 27 февраля 2025 Менцен был внесен в реестр "Миротворец" за разжигание межнациональной вражды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды, рашизма, антисемитизма, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посягательство на суверенитет.

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