"Это госизмена": Туск ответил на обещание Навроцкого не пускать Украину в НАТО

Вы узнаете:
- Какую декларацию подписали Навроцкий и Менцен
- Что Навроцкий сказал об отправке польских военных в Украину
- Как отреагировал премьер Туск
Оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобное заявление "государственной изменой".
Как пишет Onet, поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, который занял третье место по результатам третьего тура выборов.
Подписание декларации состоялось во время прямого эфира с Менценом. Документ состоит из восьми пунктов:
- Я не подпишу ни одного закона, который повышает существующие налоги, взносы, сборы или вводит новое фискальное бремя.
- Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего операции с наличными, и буду защищать польский злотый.
- Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения мнений, совместимую с польской конституцией.
- Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины.
- Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.
- Я не подпишу ни одного закона, который ограничивает доступ поляков к оружию.
- Я не соглашусь на передачу каких-либо полномочий органов власти Республики Польша органам Европейского Союза.
- Я не подпишу ратификацию никаких новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например ослабляют ее право голоса или забирают право вето.
Навроцкий, комментируя пункт относительно польских солдат на территории Украины, заявил, что "отправит польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться".
Он также заявил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.
На заявление Навроцкого в эфире TVN24 отреагировал премьер Польши Дональд Туск.
"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого, – ред.) лучшего термина, чем государственная измена", - сказал Туск.
Он добавил, что считает это "одним из самых громких скандалов этой кампании".
Он добавил, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши", поэтому "последнее, что Польша должна делать, – это реализовывать или поддерживать требования Путина".
Как писал Главред, Польша является одной из стран-лидеров по количеству украинцев, которые нашли в ней приют после начала полномасштабного вторжения России. Правительство государства с первых дней оказывало украинцам помощь, но после президентских выборов 2025 года может произойти трансформация помощи в соответствии с интересами Польши.
Ранее мы писали о том, что 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста на границе Польши и Украины. Протестующие заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".
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Кто такой Славомир Менцен
Славомир Ежи Менцен (пол. Sławomir Mentzen) — польский правый либертарианский политик, предприниматель и налоговый советник, председатель партии Вольность и один из лидеров Конфедерации. Кандидат в президенты Польши в 2025 году. По итогам первого тура выборов президента Польши набрал набрал 14,81% голосов.
Как пишет Википедия, в 2019 году Менцен прочитал противоречивую лекцию о политическом маркетинге, в которой он провозгласил неофициальные так называемые "Пять пунктов Конфедерации".
"Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза", - заявлял он.
В мае 2025 года Менцен заявил, что в Польше "много украинцев, у них слишком много прав".
27 февраля 2025 Менцен был внесен в реестр "Миротворец" за разжигание межнациональной вражды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды, рашизма, антисемитизма, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посягательство на суверенитет.
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