Поляки начали 'блокаду' на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

В Госпогранслужбе предположили, что акция протеста может продлиться до 4 месяцев.

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Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

Польские перевозчики начали протест возле ПП "Ягодин-Дорогуск"

С 16:00 движение грузовиков заблокировано в обоих направлениях

Автобусы и гуманитарная помощь пропускаются беспрепятственно

В понедельник, 12 мая, польские перевозчики начали акцию протеста на границе Польши и Украины. Протестующие заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"С 16 часов (по киевскому времени) польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин", - рассказали пограничники. видео дня

В рамках протеста перевозчики заблокировали движение грузового транспорта. Пропуск осуществляется в замедленном режиме: только один грузовой автомобиль в час на въезд в Польшу и один на выезд из нее. В то же время автобусы и грузовики с гуманитарной помощью могут пересекать границу беспрепятственно.

"Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев", - отметили в ГПСУ.

По состоянию на 16:40 движение грузового транспорта через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" было фактически остановлено в обоих направлениях. Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрута.

Блокада границы с Украиной - что известно

Напомним, это уже не первый случай блокирования границы со стороны польских протестующих. В 2023 году фермеры и перевозчики Польши начали масштабные акции, выступая против либерализации перевозок для украинских транспортных компаний и требуя восстановления системы разрешений. Блокады тогда привели к серьезным перебоям в логистике, особенно в аграрном секторе Украины.

Несмотря на частичное решение конфликта весной 2024 года в результате переговоров между правительствами обеих стран, польские перевозчики неоднократно возобновляли акции протеста, требуя дополнительных уступок и защиты внутреннего рынка.

Как сообщал Главред, 6 мая польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной, которая может состояться на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Они объяснили это отсутствием реакции властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к рынку.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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