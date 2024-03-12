В Польше продолжают блокировать проезд украинских грузовиков.

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Поляки заблокировали четыре пункта пропуска на границе / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

По состоянию на 12 марта в Польше продолжается протест фермеров. Они перекрыли уже четыре пункта пропуска и перекрыли там движение грузовиков. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По словам Демченко, закрыт проезд на пунктах:

Шегини

Ягодин

Угринов

Устилуг

"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 4 пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг"", - сообщил представитель ГПСУ. видео дня

Также важно знать, что на некоторых из направлений ("Ягодин", "Шегини") фермеры практически не пропускают и автомобили в Украину. За минувшие сутки границу смогли пересечь только от 30 до 50 автомобилей.

При этом, всё ещё практически беспрепятственно можно проехать на пунктах "Грушев - Будомеж" и "Краковец - Корчова".

Помимо прочего, Демченко сообщил, что на утро 12 марта на указанных направлениях находилось около 1500 грузовиков, самое большое количество из них находилось на ЧП "Ягодин". К тому же он добавил, что возобновить протест планируют с 13 марта и на пункте "Корчева-Краковец". На утро очередь там составила 500 грузовиков.

При этом, легковые автомобили и автобусы свободно могу пересекать границу и на их движение никакие ограничения не распространяются.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". В течение всего времени "пограничных" стычек произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Граница с Польшей

Как сообщал Главред, 28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры о разблокировании границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.

Также, в разгар блокады украинской границы Польша активно закупает российскую агропродукцию через территорию Беларуси. Тысячи польских грузовиков перевозят в Польшу через белорусскую границу российскую агропродукцию, говорится в расследовании, которое публикует в YouTube Украинская правда.

К тому же, проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Все группы украинских товаров идут через Польшу транзитом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

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