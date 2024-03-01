Польша взвинтила поставки продукции из РФ на фоне блокады границы с Украиной – УП

Объем поставок продукции РФ из Беларуси в Польшу постоянно увеличивается, говорится в расследовании.

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Польша увеличивает импорт агропродукции из РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот УП

В разгар блокады украинской границы Польша активно закупает российскую агропродукцию через территорию Беларуси.

Тысячи польских грузовиков перевозят в Польшу через белорусскую границу российскую агропродукцию, говорится в расследовании, которое публикует в YouTube Украинская правда.

Журналисты уточняют, что на фоне того, как после протестов фермеров, Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины, объем поставок продукции из Беларуси постоянно увеличивается.

По просьбе авторов материала, в польскую компанию обратились от имени реального белорусского поставщика с предложением приобрести российский рапсовый шрот под белорусскими документами.

При этом уточняется, что менеджер одной из польских фирм попросил направить условия поставки на электронную почту.

Польша наращивает импорт агропродукции из РФ

В расследовании говорится о том, что через три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсовый шрот почти на $8 млн.

Как поясняют представители агрофирм, сначала российская агропродукция следует в Беларусь, там ее перегружают в специальных центрах на грузовики с польской регистрацией, а дальше фуры отправляются в Польшу по адресам крупных компаний.

Один из таких центров в Беларуси – терминал Колядичи Государственного предприятия "БТЛЦ" в Минске.

В Польше есть, по меньшей мере, три компании, которые являются крупнейшими покупателями агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak, утверждает УП со ссылкой на свои источники в Польше.

"Для Европы эти страны (РФ и Беларусь, - ред.) несут потенциальную угрозу, но они все равно продолжают торговать с ними агропродукцией. Если мы возьмем баланс торговли агропродукцией между Польшей и Россией, то самое удивительное: у них даже этот товарооборот растет и цифры торговли выросли по сравнению с 2021 годом", - говорит экономический обозреватель Дмитрий Денков.

Скандал с расследованием в Польше

Напоминается, что журналистов УП Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко задержали 28 февраля польские правоохранители во время съемок материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.

УП пишет, что польские полицейские при задержании провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.

Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне якобы обеспокоило жителей.

Смотрите видео - как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь:

Блокада Польши границы с Украиной

Ранее сообщалось о том, что идут переговоры правительств Украины и Польши о полном прекращении торговли товарами через границу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, Украина предлагает Польше "План взаимопонимания" для деблокады польско-украинской границы. Правительство Украины разработало пять шагов, которые направлены на решение этого вопроса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, посол Украины Василий Зварыч призвал польские власти и полицию наказать виновных в масштабном повреждении украинского зерна, которое произошло в Польше.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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