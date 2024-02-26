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Виновных следует наказать: посол Украины требует "возможного и невозможного" от Польши

Руслана Заклинская
26 февраля 2024, 10:13
Посол Украины в Польше обратился к польским властям с просьбой найти виновных в самом масштабном повреждении украинского зерна.
Виновных следует наказать: посол Украины требует 'возможного и невозможного' от Польши
Украина призывает Польшу наказать виновных в повреждении зерна / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Мининфраструктуры

Посол Украины Василий Зварыч призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в самом масштабном повреждении украинского зерна, которое произошло в Польше. Об этом украинский посол написал в X (Twitter).

"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.

По его словам, виновники, высыпавшие зерно, наносят вред не только Украине, но и самой Польше.

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Кто такой Василий Зварич

Василий Богданович Зварыч-украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше (с 2022), пишет Википедия.

Родился 27 января 1977 года в городе в Стрые на Львовщине. В 1999 году окончил с отличием факультет международных отношений Львовский национальный университет имени Франко.

Инциденты с высыпанным зерном

Напомним, в ночь на 25 февраля в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был уплыть в другие страны мира.

Как сообщал Главред, около 9 утра 24 февраля на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные повредили грузовые вагоны и высыпали украинскую агропродукцию. Это был третий подобный случай за последние дни.

Ранее польские протестующие перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. 11 февраля они также напали на украинские грузовики и высыпали украинское зерно.

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