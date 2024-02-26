Виновных следует наказать: посол Украины требует 'возможного и невозможного' от Польши

Посол Украины Василий Зварыч призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в самом масштабном повреждении украинского зерна, которое произошло в Польше. Об этом украинский посол написал в X (Twitter).
"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.
По его словам, виновники, высыпавшие зерно, наносят вред не только Украине, но и самой Польше.
Кто такой Василий Зварич
Василий Богданович Зварыч-украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше (с 2022), пишет Википедия.
Родился 27 января 1977 года в городе в Стрые на Львовщине. В 1999 году окончил с отличием факультет международных отношений Львовский национальный университет имени Франко.
Инциденты с высыпанным зерном
Напомним, в ночь на 25 февраля в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был уплыть в другие страны мира.
Как сообщал Главред, около 9 утра 24 февраля на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные повредили грузовые вагоны и высыпали украинскую агропродукцию. Это был третий подобный случай за последние дни.
Ранее польские протестующие перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. 11 февраля они также напали на украинские грузовики и высыпали украинское зерно.
Другие новости:
- "Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский
- "Мы видим откровенные провокации": встреча с польским правительством на границе не состоялась
- "Идем на болезненные компромиссы": Украина предложила Польше план деблокады границы