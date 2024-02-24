'Похоже на спланированные диверсии': в Польше в третий раз высыпали украинское зерно

Польские протестующие временно прекратили блокировку пункта пропуска "Зосин-Устилуг" в связи со второй годовщиной начала большой войны России против Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы в Facebook.
"С 03:00 24 февраля польские протестующие временно остановили блокировку ПП "Зосин - Устилуг " в связи с годовщиной начала войны в Украине. В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых транспортных средств в указанном пункте пересечения осуществляется установленным порядком на въезд и выезд", - указано в сообщении.
В то же время возле остальных пунктов пропуска с польской стороны на украинско-польской границе протестующие продолжают ограничение движения грузовиков.
Высыпанное украинское зерно
В Польше снова высыпали украинское зерно из грузового вагона. Это уже третий подобный случай за последние дни.
Инцидент произошел около 9 утра на железнодорожной станции Дорогуск во вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Неизвестные повредили грузовые вагоны и высыпали бобы.
"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Итак, те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Укрзализныця обратилась к польским правоохранителям.
Пограничная Блокада
Напомним, 20 февраля польские протестующие усилили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Ранее, 11 февраля, они напали на украинские грузовики и высыпали зерно.
Также 23 февраля президент Украины рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с группой министров совершит поездку на украинско-польскую границу. В тот же день украинское правительство прибыло на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Но польское правительство не приехало на встречу.
Как сообщал Главред, Украина предложила Польше "План взаимопонимания" для деблокады границы. Украинское правительство разработало пять шагов, которые должны решить этот вопрос.
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