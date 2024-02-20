Поляки начали жесткие ограничения: ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли

На КПП "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец", и "Гребене-Рава-Русская" затруднено движение транспорта, сообщила ГПСУ.

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Фермеры полностью перекрыли движение на нескольких пунктах пропуска / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. На пунктах пропуска затруднено движение транспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По данным пограничников, на пункте пропуска "Медика-Шегини" фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через границу. В то же время поляки не предоставили никакой информации о том, когда планируют завершить свою блокировку.

До 17:00 20 февраля польские протестующие планируют перекрыть движение возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов" для всех видов транспорта.

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Также с 13:00 по 16:00 на пункте пропуска "Зосин-Устилуг" забастовщики намерены ограничить движение автобусов, грузовиков и легковых автомобилей в оба направления. Протестующие обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

На КПП "Корчова-Краковец" до 21:00 20 февраля поляки будут блокировать движение всех грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. Однако автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили смогут двигаться беспрепятственно в оба направления.

На "Гребене-Рава-Русская" с 13:00 протестующие заблокировали движение транспорта в обоих направлениях. Грузовики с важными грузами и гуманитарной помощью будут пропускать беспрепятственно.

Как отметили в Госпогранслужбе, до 19:00 организаторы протеста планируют полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Польская пограничная блокада

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой страйкари называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

Также перед анонсированной полной блокадой поляков к ним обратился министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский. Он предостерег протестующих, что полное закрытие границы может иметь негативные последствия для них, в частности потерю рабочих мест.

Как сообщал Главред, утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты возле пограничного пункта "Медика-Шегини". Они перекрыли железнодорожные пути и высыпали украинское зерно из грузового вагона.

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