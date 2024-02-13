УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

Яна Ставская
13 февраля 2024, 19:54обновлено 13 февраля, 20:30
Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной.
Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной
Поляки готовят масштабную забастовку на польско-украинской границе / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

20 февраля польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и подъезды к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам, цитирует заявление организаторов RMF FM.

Протестующие аргументируют свои действия тем, что они направлены на "обеспечение продовольственной безопасности страны".

"Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах", - угрожает польский независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность".

видео дня

Блокирование поляками границы с Украиной

Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.

Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной. Со вчерашнего дня, 12 февраля, также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в п/п "Зосин - Устилуг".

В воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают скорейшего наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.

Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Польши Польша война России и Украины блокировка границы поляками
Реклама

Главное за день

Путин предлагал США "заморозить" войну с Украиной, но получил "отпор" - Reuters

Путин предлагал США "заморозить" войну с Украиной, но получил "отпор" - Reuters

20:40 Мир
ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:49 Украина
В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

19:29 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе 29241

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе

Все очень быстро закончится : экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне 14200

"Все очень быстро закончится": экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение 11899

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда 9933

Кому улыбнется удача в 2024 году: три знака зодиака станут успешными, как никогда

Последние новости

20:56

Сможет ли Киев "отжать" украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ

20:45

Что нельзя делать 14 февраля: запреты, которые уберегут от беды

20:40

Путин предлагал США "заморозить" войну с Украиной, но получил "отпор" - Reuters

20:32

Владимир Дантес показал смешной диалог с крошкой-сыном Даши Кацуриной про мамуВидео

20:25

Настя Каменских прилетела к Потапу в Колумбию и похвасталась фото

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
19:54

Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

19:49

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:48

Как правильно заряжать Айфон: простые способы сохранить смартфон в целостиВидео

19:29

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

Реклама
19:14

Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

19:14

Лунный календарь на 14 февраля: что принесет много счастья в этот день

19:10

У Путина в голове уже идет Третья мироваямнение

19:06

Вера Брежнева призналась, как пережила расставание с Константином Меладзе

18:41

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФВидео

18:39

Гельман рассказал, при каком условии начнется раскол в РФ

18:37

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

18:36

Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом веснойВидео

18:29

"Цена бездействия": Байден обратился к Палате представителей из-за Украины

18:00

Эксперт по садоводству рассказала, как навсегда избавиться от сорняков

17:54

Трамп снова набросился на НАТО из-за Украины: сделал скандальное заявление

Реклама
17:51

Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под МариуполемФото

17:40

"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

17:29

Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

17:23

"Она меня раздражает": Приходько захейтила психолога Наталью Холоденко

16:59

Некоторым людям в Украине уже с весны повысят пенсии на тысячу грн: кому повезет

16:51

Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, растет угроза Третьей мировой – СМИ

16:47

СМИ выяснили, как Starlink попадают на фронт к русским

16:43

Фейк о "потерях" ВСУ у Селидово: бригадный генерал разнес ИПСО россиян

16:33

Лопес за громадные деньги спела и сплясала в Дубае в окружении путинистов

16:20

Почему нельзя промывать макароны: секрет, который знают не все

16:20

РФ может воевать без производства техники 3 года: в Reuters объяснили детали

16:09

Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы ПугачевойВидео

15:59

ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках: морпехи подняли еще один флаг УкраиныВидео

15:58

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

15:49

В Кремле испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку

15:47

Украинская актриса откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью

15:46

Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине

15:24

Ночует у нее: Тома Круза и российскую модель таки уличили в отношениях

15:10

"Не поможет Украине": Маск зашкварился скандальным заявлением о войне и о Путине

14:59

Как удалить стойкие пятна с ковра с помощью пива: результат удивит

Реклама
14:59

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

14:56

Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в "эмоциональности"

14:54

"Поощрение агрессии РФ против НАТО": республиканцы разнесли заявление Трампа

14:34

"Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны

14:07

Димопулос увидела "другой уровень правды" после семинара у россиянина

13:59

До войны 10 лет: Россия наращивает войска на границах с НАТО - разведка Эстонии

13:59

Легко и быстро: повар рассказал, как приготовить идеальные блины на Масленицу

13:57

"Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта

13:42

Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

13:37

Как понять, что кот вас любит: подает необычные знакиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять