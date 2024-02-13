Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной.

https://glavred.info/world/polski-fermeri-gotuyut-povnu-blokadu-kordonu-z-ukrajinoyu-10541489.html Ссылка скопирована

Поляки готовят масштабную забастовку на польско-украинской границе / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

20 февраля польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и подъезды к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам, цитирует заявление организаторов RMF FM.

Протестующие аргументируют свои действия тем, что они направлены на "обеспечение продовольственной безопасности страны".

"Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах", - угрожает польский независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность". видео дня

Блокирование поляками границы с Украиной

Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.

Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной. Со вчерашнего дня, 12 февраля, также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в п/п "Зосин - Устилуг".

В воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают скорейшего наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.

Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.