Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

20 февраля польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и подъезды к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам, цитирует заявление организаторов RMF FM.
Протестующие аргументируют свои действия тем, что они направлены на "обеспечение продовольственной безопасности страны".
"Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах", - угрожает польский независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность".видео дня
Блокирование поляками границы с Украиной
Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.
Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной. Со вчерашнего дня, 12 февраля, также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в п/п "Зосин - Устилуг".
В воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают скорейшего наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.
Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.
Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.
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