Блокада границы с Украиной прекращается: правительство Польши договорилось с фермерами

Правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

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Польские протестующие разблокировали границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение. Протестующие должны прекратить блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медике. Об этом сообщила подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул, передало издание Polsat News.

"Это соглашение – не начало и не конец диалога, который мы начали и будем продолжать с аграриями. Мы хотим решать проблемы в диалоге с фермерами, с полноценным партнерским обсуждением. Мы осознаем сложность ситуации в сельском хозяйстве", - сказал на брифинге министр.

Министр обязался выполнить требования фермеров. Согласно соглашению, Польша должна выделить субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, повысить кредитование на 2,5 миллиарда злотых и оставить размер сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

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В свою очередь, польские протестующие должны прекратить блокаду ПП "Медика-Шегини". Однако срок, на который фермеры прекратят блокировку пункта пропуска, не указан.

Движение грузовиков на пункте пропуска "Шегини-Медика" будет разблокировано в субботу с 21:00.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медике приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", - говорится в соглашении.

Блокада границы поляками

Напомним, 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Лидер протеста сообщил о продлении с 4 января блокады пункта пропуска "Медика-Шегини". Фермеры требовали письменные гарантии дотаций на кукурузу и сохранения сельскохозяйственного налога.

Как сообщал Главред, Украина пытается решить ситуацию с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы с Польшей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши.

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