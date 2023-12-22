Есть прорыв: в Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки

Павел Ганчарж заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы с Украиной.

https://glavred.info/world/est-proryv-v-polshe-raskryli-scenariy-otmeny-blokady-granicy-i-nazvali-sroki-10527317.html Ссылка скопирована

В Польше рассказали о работе по преодолению блокирования границы с Украиной / коллаж: Главред, фото:УНИАН, Викимедиа

О поиске решения ситуации с блокированием на польско-украинской границе шла речь в ходе переговоров министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Между соседями всегда есть какие-то вопросы, которые нужно решить как исторические, так и текущие. Поэтому я взял с собой польских заместителей министра транспорта и сельского хозяйства. Мы должны восстановить условия честной конкуренции, чтобы все получали выгоду от торговли и транспорта. И я думаю, что то, что мы сказали друг другу, может привести к поиску решений", - цитирует польского политика Sky News.

По словам Кулебы, страны будут и дальше искать решения для разблокирования общей границы, где с начала ноября протестуют польские перевозчики.

видео дня

"Мы начали с необходимости решения проблемных вопросов во взаимоотношениях. Есть желание решить эти вопросы с обеих сторон – и в Украине, и в Польше", – отметил глава МИД Украины.

Что предлагает Варшава

В свою очередь член польской делегации - замминистра инфраструктуры Павел Ганчарж, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками, сообщает Wirtualna Polska.

Он сообщил, что в Киеве встретился с украинским коллегой Сергеем Деркачем. По его словам, Киев и Варшава согласовывают "последние детали", чтобы прийти к компромиссу относительно границы.

Ганчарж выразил надежду, что после этой "сегодняшней встречи состоится встреча министра (инфраструктуры Польши. – Ред.) Климчака с комитетом, который протестует на границе, и до Рождества нам удастся решить эту проблему".

Польский политик добавил - несмотря на то, что Украина борется, есть также интересы польских предпринимателей, которые беспокоятся о своем существовании и о том, что их могут вытеснить с этого рынка перевозок. "Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи стартовая позиция очень хорошая", – резюмировал он.

Блокирование границы Польши с Украиной

Ранее сообщалось о том, что поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта. Польские перевозчики собираются восстановить блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной и угрожают, что перекрытие продлится до весны.

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.