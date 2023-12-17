Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

Сейчас в очереди на границе с польской стороны находится более 2 тысяч украинских грузовиков.

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Поляки хотят снова перекрыть границу / коллаж: Главред, фото: UNAS

Один из лидеров протеста Павел Озигала сообщил, что в понедельник, 18 декабря, польские перевозчики собираются восстановить блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной и угрожают, что перекрытие продлится до весны.

Озигала сообщил польскому изданию RMF24, что протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта. Украинские водители возмущены такой ситуацией. Предлагают их выпустить из Польши, а потом не пускать.

Польские водители в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, они жалуются, что их выгоняют из системы электронной очереди. Отмена этой электронной очереди является одним из требований польских перевозчиков.

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Сейчас в очереди на границе с польской стороны находится более 2 тысяч украинских грузовиков. Поскольку за сутки через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" может проехать примерно 650 грузовиков, то во время предстоящего протеста очередь вырастет вдвое.

Очередь в Дорогуске растянулась на 70 километров и достигает городка Пяски Свидницкого уезда. Время ожидания на регистрацию - примерно 100 часов.

Зато очередь к переходу с Украиной в Гребенном составляет 30 км и там - около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд - 125 часов.

Блокада польской границы

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Железнодорожники готовы переправлять через польскую границу фуры на платформах. Польские таможенники сейчас проводят осмотр нагруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, заявляют в "Укрзализныце".

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