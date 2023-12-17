УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

Юлия Закрепа
17 декабря 2023, 22:11
Сейчас в очереди на границе с польской стороны находится более 2 тысяч украинских грузовиков.
Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта
Поляки хотят снова перекрыть границу / коллаж: Главред, фото: UNAS

Один из лидеров протеста Павел Озигала сообщил, что в понедельник, 18 декабря, польские перевозчики собираются восстановить блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной и угрожают, что перекрытие продлится до весны.

Озигала сообщил польскому изданию RMF24, что протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта. Украинские водители возмущены такой ситуацией. Предлагают их выпустить из Польши, а потом не пускать.

Польские водители в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, они жалуются, что их выгоняют из системы электронной очереди. Отмена этой электронной очереди является одним из требований польских перевозчиков.

видео дня

Сейчас в очереди на границе с польской стороны находится более 2 тысяч украинских грузовиков. Поскольку за сутки через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" может проехать примерно 650 грузовиков, то во время предстоящего протеста очередь вырастет вдвое.

Очередь в Дорогуске растянулась на 70 километров и достигает городка Пяски Свидницкого уезда. Время ожидания на регистрацию - примерно 100 часов.

Зато очередь к переходу с Украиной в Гребенном составляет 30 км и там - около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд - 125 часов.

Блокада польской границы

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Железнодорожники готовы переправлять через польскую границу фуры на платформах. Польские таможенники сейчас проводят осмотр нагруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, заявляют в "Укрзализныце".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пересечение границы Польша блокировка границы поляками
Реклама

Главное за день

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:17 Синоптик
Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

22:11 Мир
Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

21:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:17

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:11

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

21:09

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Быку - популярность, Коню - потребность в помощи

21:01

Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответилаВидео

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоПобеды Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко
21:01

Помогли Украине уничтожить Су-25: россияне собственноручно сбили свой истребитель

20:48

Церковный праздник 18 декабря: почему завтра нельзя пить алкоголь и есть мясо

20:39

В кабинете Залужного нашли прослушку - источник

20:35

Виталий Портников. Залужный готовит новое наступлениеВидеоблоги

Реклама
20:26

Как "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию"мнение

20:24

Россияне в панике: в Белгородской области уничтожен весь опорный пункт оккупантов

19:38

Путин хочет провести выборы на оккупированных территориях: в разведке раскрыли план диктатора

19:37

Налетит штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

19:01

Лунный календарь 18 декабря 2023: негатив в этот день возвращается, как бумеранг

18:50

Было много самолетов и другая техника: подробности атаки беспилотников по аэродрому

18:43

В политической неопределенности, но СМИ сгущают краски: Коваленко объяснил ситуацию на фронтеВидео

18:33

Что обязательно должно быть на рождественском столе: как привлечь счастье и достатокВидео

18:26

Байрак намылилась в Одессу и назвала себя самой большой патриоткой Украины

17:56

Украина зимой откажется от контрнаступления: депутат назвала условие

17:52

Сгорели под Авдеевкой: ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город

Реклама
17:39

Когда Конгресс США примет помощь Украине: эксперт раскрыл два варианта событийВидео

17:11

Украину накрывает мощный циклон: где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом

17:05

Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку

16:28

Этого лучше избегать: как не надо украшать стол на Новый 2024 год

16:05

Силы обороны не могут обойтись без мобилизации - Буданов

15:45

РФ засылает ДРГ в двух областях: в Белгородской области заявили о начавшихся бояхВидео

15:37

Нашли замену Кравец: кто вернул Вечерний Квартал к привычному формату

15:29

Потеряете всю удачу, если вынесете это из дома: что нельзя делать 18 декабря

14:57

Путин перешел к открытым выпадам: одной стране Запада уже угрожает "проблемами"Видео

14:56

У Зеленского разнесли новые бредни Путина и назвали путь к завершению войны

14:50

Какой будет политика США в отношении НАТО, если президентом станет Трамп: эксперт раскрыл деталиВидео

14:23

"Он лгал всем": друг Мэттью Перри удивил признанием о его последних днях

14:14

Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда

14:09

С Рождеством 2023 - поздравления и красивые картинки

13:55

ВСУ могут пойти в новое наступление: названы вероятные направления и сроки

13:53

"Киркоров – индеец": Галкин выпил и феерично выступил на юбилее у МакаревичаВидео

13:46

Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области

13:43

Настоящее чудо: тяжелобольная Тышкевич рассказала на видео про свое состояниеВидео

13:20

Какие у человека есть инстинкты: интереснейшие сведения о загадках сознания

12:57

Идеально для оккупантов: Balenciaga создала платье из пакетов и загремела в "топы" сети

Реклама
12:34

ВСУ отразили штурмовые атаки РФ на юге и "перемололи" сотни оккупантов

11:48

"Ожидают усиления морозов": в Силах обороны рассказали, что с вражескими кораблями в море

11:44

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали, чем планирует бить враг

11:39

Алла Пугачева в кокетливом образе вернулась с Галкиным в Израиль

11:39

Какой будет война России с НАТО и какие страны пострадают первыми: ответ КоваленкоВидео

11:17

Легендарный певец удивил фанатов разговором с Андреем Данилко о работе и деньгах

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря 2023: кому подмигнет удача

10:45

Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

10:43

Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: Ракам - важные решения, Стрельцам - ненужные расходы

09:56

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро - The Times

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять