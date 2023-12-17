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Путин хочет провести выборы на оккупированных территориях: в разведке раскрыли план диктатора

Юлия Закрепа
17 декабря 2023, 19:38
Российская оккупационная администрация почти наверняка будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев.
Путин хочет провести выборы на оккупированных территориях: в разведке раскрыли план диктатора
Путин хочет провести выборы / коллаж: Главред, фото: ТСН, скриншот: видео

В Минобороны Британии рассказали, что Центральная избирательная комиссия России 11 декабря заявила, что хочет провести на временно оккупированных территориях выборы.

Ранее Россия решила привлечь оккупированные регионы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и к региональным выборам, состоявшимся в сентябре 2023 года. Разведка Британии отмечает, что как и тогда, выборы голосования за президента России там не будет ни свободным, ни честным.

"Российские власти почти наверняка видят достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят создать впечатление легитимности вторжения России", - отметили в Минобороны Британии.

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В Минобороны Британии считают, что российская оккупационная администрация почти наверняка будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев. Это нужно оккупантам для того, чтобы обеспечить победу российского президента Владимира Путина в регионах со значительным преимуществом.

Выборы в России: как это отразится на фронте

Напомним, что войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путина. Тема войны России против Украины может быть более существенно вовлечена в президентскую кампанию Владимира Путина, считают американские аналитики.

В МИД разнесли планы России и предупредили Кремль. Пропагандистские мероприятия России на оккупированных территориях, такие как "выборы" главы Кремля Владимира Путина – ничтожны и незаконны, сказали в МИД Украины.

Россияне могут начать новое мощное наступление - эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина. Кулик считает, если Украине нужно будет отступить на рубежи, которые будут срочно построены, залиты бетоном, созданы укрепрайоны, это стоит сделать.

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