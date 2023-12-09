"Выборы" Путина в оккупации: в МИД разнесли планы России и предупредили Кремль

Пропагандистские мероприятия России на оккупированных территориях, такие как "выборы" Владимира Путина – ничтожны и незаконны, сказали в МИД Украины.

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"Выборы" в оккупации поставят под вопрос легитимность Путина - МИД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Планы агрессора России провести так называемые выборы Владимира Путина на оккупированных территориях Украины – незаконны и ничтожны. В стране-оккупанте должны понимать, что включение "голосов" из оккупации поставит под сомнение всего российского президентского "избирательного процесса". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

В пресс-службе МИД акцентировали внимание на том, что Россия грубо нарушает международное право, а ее планы по "выборам" в оккупации не имеют ничего общего с законом.

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным", - указано в сообщении. видео дня

Также в Киеве предупредили Москву, что ее "мероприятия" на захваченных территориях Украины поставят под сомнение легитимность результата "выборов президента России" в целом.

Украина призвала Запад к реакции

В Министерстве призвали западный мир отреагировать на российские планы и принять ряд решений:

международное сообщество решительно осудить намерение страны-террориста провести выборы на временно оккупированных территориях;

наложить санкции на причастных к организации и проведению выборов;

иностранные государства не присылать собственных граждан в качестве наблюдателей на псевдовыборы. Для тех, кто будет участвовать - предусмотрена уголовная ответственность.

"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", - подчеркнули в МИД Украины.

Выборы Путина в России

На территории России 17 марта 2024 года должны состояться выборы президента. Пост главы государства с 2000 года (с перерывом на срок Медведева, который был президентом в период с 2008 по 2012 год) занимает Владимир Путин.

Немецкое информагентство Reuters еще в начале ноябре сообщало, что Путин собрался на новый 6-летний срок.

Путин в очередной раз "переизберется" на пост президента, сказал рупор Кремля Дмитрий Песков. Тогда он говорил, что сам Путин пока открыто не признается, пойдет ли на свои выборы.

8 декабря Путин заявил, что он пойдет на новый президентский срок. Выборы в России проведут по новой схеме, "голосовать" будут сразу три дня: 15,16 и 17 марта. Практику растягивания так называемого волеизъявления Кремль реализует в последние годы.

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