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Сколько населения останется в Украине после войны: демограф раскрыл "безумное число"

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 14:59
Специалисты сделали демографический прогноз и моделировали развитие демографической ситуации до начала 2037 года.
Сколько населения останется в Украине после войны: демограф раскрыл 'безумное число'
Сколько украинцев останется после войны в Украине / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ рассказал, что демографические показатели в Украине в значительной степени зависят от того, сколько еще продлится война.

"Мы делали демографический прогноз и моделировали развитие демографической ситуации до начала 2037 года. Подчеркну, что этот прогноз делался в состоянии значительной информационной неопределенности. Экспертным путем мы определяли уровень рождаемости и смертности, также очень критически и с дискуссиями оценивали количество мигрантов. Когда делали прогноз, то первый вопрос, который надо было определить – сколько будет продолжаться война. На этот вопрос никто нет реального ответа, но для прогноза это надо было сделать", - сказал Александр Гладун в интервью ТСН.

Он пояснил, что демографические процессы имеют свою специфику. Прогнозный период сейчас разделяют на три части: продолжительность войны, 2-3 года после ее окончания и 4 года и более после этого. Для разработки прогноза примерно определили, что война закончится в конце 2024 или начале 2025 года.

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"Оценку численности населения мы сделали в границах 1991 года. То есть учли ОРДЛО, АР Крым, Севастополь, а также тот момент, что после последней переписи населения (2001 год) у нас происходила трудовая миграция за границу. Люди массово выезжали на заработки и остались там на постоянное проживание. По оценкам экспертов, это примерно 2-3 миллиона человек", - отметил эксперт.

"Мы оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с нашими гипотезами, на начало 2037 года, у нас получилось 30,5 миллиона. Итак мы прогнозируем сокращение населения на 11 миллионов", - сказал заместитель директора Института демографии и добавил, что погрешность возможна на 1 миллион больше или меньше, потому что точно неизвестно, когда закончится война.

Важность этого прогноза в том, что он определяет сам тренд – стремительное сокращение населения Украины, потому что более 10 миллионов за 15 лет – "это безумное число, очень большое". Это обостряет демографическую ситуацию в Украине.

Напомним, что эксперт объяснил, что будет с населением Украины после окончания войны. Мужское население существенно сократится после окончания войны, большинство женщин и детей, выехавших за границу, уже не вернутся.

В Украине начались проверки переселенцев. Проверки места жительства касаются тех временно перемещенных лиц, которые получают финансовую помощь на проживание.

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