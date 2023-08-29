В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

Проверки места жительства касаются тех временно перемещенных лиц, которые получают финансовую помощь на проживание.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-nachalis-proverki-pereselencev-komu-mogut-otmenit-socialnye-vyplaty-10496554.html Ссылка скопирована

В Украине начались проверки места жительства переселенцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В августе 2023 года в Украине начались проверки мест жительства людей со статусом ВПЛ. Проверки касаются тех лиц, которые получают финансовую помощь на проживание. Если человек не пройдет проверку, ему могут отменить социальные выплаты.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, проверку фактического места жительства ВПЛ проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы. К ним могут приобщаться должностные лица органов социальной защиты населения и/или территориальных общин.

Основаниями для проведения проверки являются:

видео дня

установление лица на учет ВПЛ в пределах одного территориального общества;

получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи;

получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.

О запланированной проверке человека должны уведомить не менее чем за два календарных дня до ее проведения. Соответствующие органы сделают это по телефону или при помощи других доступных средств связи.

Если у человека есть уважительная причина, то проверку могут отложить на две недели. В течение 30 дней необходимо предоставить документы, которые подтвердят уважительную причину.

Если гражданин со статусом ВПЛ отсутствует во время проверки, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление.

Непрохождение идентификации и/или установление несоответствия критериям в течение 30 дней становится причиной отмены выплат.

Напомним, в августе 2023 года начали работать новые правила выплат внутренне переселенным лицам, которые были утверждены Кабмином в прошлом месяце лета. Как уточняют в Министерстве социальной политики, речь идет об изменениях в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

Ранее Главред также писал о том, кому отменили выплаты ВПЛ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.