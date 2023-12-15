УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 09:48
Способность украинской системы ПВО отражать атаки - сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары.
РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян
Жданов рассказал о плане атак оккупантов / коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС Украины

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что оккупанты не отказались от идеи оставлять украинцев без света в результате атак. Они будут терроризировать гражданское население холодом и отключением света зимой.

По словам Жданова, техническое состояние российских носителей, количество ракет и способность украинской системы противовоздушной обороны отражать атаки - все эти факторы сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары по территории Украины так, как это было год назад. Кроме того, наша энергетическая система более защищена, передает ТСН.

"Я думаю, здесь ряд факторов. Как говорится, звезды так сложились. Во-первых, наша противовоздушная система продолжает совершенствоваться на всех уровнях: тактическом, оперативном и стратегическом. Второй фактор - это количество ракет в РФ. Да, их там может быть, говорит наша разведка, около 900 в целом разных типов. Но если разложить по отдельным типам, то количество не такое уж и большое, чтобы систематически наносить массированные удары. И третий фактор - это техническое состояние носителей. Пусковая установка не может 100 пусков осуществить", - рассказал военный эксперт.

видео дня

Например, ранее комплекс С-300, предшественник "Искандера", был рассчитан на 20 пусков. А потом надо было делать капитальный ремонт пусковой или регламентный ремонт, говорит Олег Жданов.

"Тоже самое и здесь. Россия не рассчитывала на такую долгосрочную войну. Они гоняют самолеты с севера на юг, совершают пуски, а потом гонят их обратно. Это налет часов, а самолету надо техническое обслуживание и там нельзя протереть пыль, посмотреть, сказать все нормально летай дальше. Тысячу часов мотодвигатель отработал - его нужно менять", - рассказал Жданов.

Напомним, что эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине. Олег Жданов спрогнозировал вероятность еще одного российского удара с комплекса С-400. Все зависит не от запаса ракет, а возможности комплексов.

В ВСУ раскрыли детали удара РФ баллистикой по Киеву. По словам Игната, баллистические ракеты летят очень быстро и в силах противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Олег Жданов
Реклама

Главное за день

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

09:01 Украина
Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для Украины

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для Украины

09:00 Эксклюзивы
Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

08:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:59

Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

09:59

Ночная "бавовна" в Мариуполе: под удар попала военная техника и расположение оккупантовВидео

09:48

РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

09:45

Войска РФ частично продвинулись в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

09:01

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли деталиВидео

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
09:00

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для УкраиныЭксклюзив

08:40

Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

08:24

Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е - Pucara Defensa

08:05

Мир "в обмен" на территории и несколько лет войны: Кулеба назвал позицию Украины

Реклама
07:43

Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

Реклама
22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

Реклама
18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

17:50

ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

17:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять