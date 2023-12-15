РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

Способность украинской системы ПВО отражать атаки - сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары.

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Жданов рассказал о плане атак оккупантов / коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС Украины

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что оккупанты не отказались от идеи оставлять украинцев без света в результате атак. Они будут терроризировать гражданское население холодом и отключением света зимой.

По словам Жданова, техническое состояние российских носителей, количество ракет и способность украинской системы противовоздушной обороны отражать атаки - все эти факторы сегодня не дают возможности РФ наносить систематические удары по территории Украины так, как это было год назад. Кроме того, наша энергетическая система более защищена, передает ТСН.

"Я думаю, здесь ряд факторов. Как говорится, звезды так сложились. Во-первых, наша противовоздушная система продолжает совершенствоваться на всех уровнях: тактическом, оперативном и стратегическом. Второй фактор - это количество ракет в РФ. Да, их там может быть, говорит наша разведка, около 900 в целом разных типов. Но если разложить по отдельным типам, то количество не такое уж и большое, чтобы систематически наносить массированные удары. И третий фактор - это техническое состояние носителей. Пусковая установка не может 100 пусков осуществить", - рассказал военный эксперт. видео дня

Например, ранее комплекс С-300, предшественник "Искандера", был рассчитан на 20 пусков. А потом надо было делать капитальный ремонт пусковой или регламентный ремонт, говорит Олег Жданов.

"Тоже самое и здесь. Россия не рассчитывала на такую долгосрочную войну. Они гоняют самолеты с севера на юг, совершают пуски, а потом гонят их обратно. Это налет часов, а самолету надо техническое обслуживание и там нельзя протереть пыль, посмотреть, сказать все нормально летай дальше. Тысячу часов мотодвигатель отработал - его нужно менять", - рассказал Жданов.

Напомним, что эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине. Олег Жданов спрогнозировал вероятность еще одного российского удара с комплекса С-400. Все зависит не от запаса ракет, а возможности комплексов.

В ВСУ раскрыли детали удара РФ баллистикой по Киеву. По словам Игната, баллистические ракеты летят очень быстро и в силах противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели.

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