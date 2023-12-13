'Сакральная дата': эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

Жданов рассказал, что следующий ракетный удар по Киеву российская армия может нанести уже завтра.

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Жданов назвал опасные даты атак России по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минобороны РФ

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал вероятность еще одного российского удара с комплекса С-400. Все зависит не от запаса ракет, а возможности комплексов.

"Мы очень много повыбивали комплексов С-400. Они уже снимают их с дальних границ, с севера, Дальнего Востока и тащат сюда. Им надо выбирать. Или тянуть в Брянскую область для, допустим, Киева и прилегающих областей. Или тянуть на линию фронта для того, чтобы закрывать дыры, там уже есть проблема. С ракетами, к сожалению, надо констатировать факт, что проблем в них нет. Как по запасам, так и возможностям по производству", - рассказал Жданов в интервью ТСН.

Военный эксперт говорит, что следующий ракетный удар по Киеву российская армия может нанести уже завтра. Ведь 14 декабря для президента РФ Владимира Путина - "сакральная дата". У диктатора запланирована пресс-конференция, где он проведет "прямую линию с народом".

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"И завтра может быть такой удар. Потом Рождество - 25 декабря, Новый год. Так что атаки вполне вероятны. К сожалению, мы не можем с вами прогнозировать, какие задачи ставятся в РФ. Если это давление на общество, на военно-политическое руководство страны с целью принуждения нас к переговорному процессу, к капитуляции, то это одно. Да, здесь привязка к таким вот датам, чтобы испортить нам праздники, вполне вероятно", - рассказал Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву ракетами С-400

13 декабря ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Напомним, что стали известны новые детали ракетного удара по Киеву. На данный момент известно о 53 пострадавших, среди них есть шестеро детей. 18 человек были госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены 19 автомобилей, из которых четыре не подлежат восстановлению.

Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву. По словам президента, Украине нужно наращивать количество систем ПВО, и уже есть "новые мощные договоренности". Продолжается работа над ускорением поставок.

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