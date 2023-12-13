УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

Юлия Закрепа
13 декабря 2023, 19:56
Жданов рассказал, что следующий ракетный удар по Киеву российская армия может нанести уже завтра.
'Сакральная дата': эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине
Жданов назвал опасные даты атак России по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минобороны РФ

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал вероятность еще одного российского удара с комплекса С-400. Все зависит не от запаса ракет, а возможности комплексов.

"Мы очень много повыбивали комплексов С-400. Они уже снимают их с дальних границ, с севера, Дальнего Востока и тащат сюда. Им надо выбирать. Или тянуть в Брянскую область для, допустим, Киева и прилегающих областей. Или тянуть на линию фронта для того, чтобы закрывать дыры, там уже есть проблема. С ракетами, к сожалению, надо констатировать факт, что проблем в них нет. Как по запасам, так и возможностям по производству", - рассказал Жданов в интервью ТСН.

Военный эксперт говорит, что следующий ракетный удар по Киеву российская армия может нанести уже завтра. Ведь 14 декабря для президента РФ Владимира Путина - "сакральная дата". У диктатора запланирована пресс-конференция, где он проведет "прямую линию с народом".

видео дня

"И завтра может быть такой удар. Потом Рождество - 25 декабря, Новый год. Так что атаки вполне вероятны. К сожалению, мы не можем с вами прогнозировать, какие задачи ставятся в РФ. Если это давление на общество, на военно-политическое руководство страны с целью принуждения нас к переговорному процессу, к капитуляции, то это одно. Да, здесь привязка к таким вот датам, чтобы испортить нам праздники, вполне вероятно", - рассказал Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву ракетами С-400

13 декабря ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Напомним, что стали известны новые детали ракетного удара по Киеву. На данный момент известно о 53 пострадавших, среди них есть шестеро детей. 18 человек были госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены 19 автомобилей, из которых четыре не подлежат восстановлению.

Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву. По словам президента, Украине нужно наращивать количество систем ПВО, и уже есть "новые мощные договоренности". Продолжается работа над ускорением поставок.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Олег Жданов
Реклама

Главное за день

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

19:56 Украина
Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

19:47 Синоптик
Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

19:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:08

Ход событий на фронте будет зависеть от политической ситуации в России - Тимочко

20:00

Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются

19:58

В РФ назвали неизлечимый диагноз Пугачевой

19:56

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

19:47

Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунАтаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - Корсун
19:20

Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

19:16

Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

19:14

Экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей "Холостяка"

19:10

Военный эксперт пояснил, много ли у РФ ракет 48Н6, которыми они бьют по Киеву

Реклама
19:10

Только гений заметит кольцо на рисунке: оптическая иллюзия, которая под силу не всем

19:10

Зачем Россия бьет балистикой по Киеву?мнение

19:02

"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

18:49

Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

18:26

Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорилиФото

18:18

Жуткие кадры: оккупанты сделали "щит" из военнопленных во время штурма

18:14

Решил не стесняться: "беглец" Иван Дорн собрался выпускать русскоязычный альбом

18:12

"Военных это не коснулось": как проблемы в "Киевстар" повлияли на военных

18:00

Россия впервые за год атаковала Киев ракетами С-400: Жданов раскрыл угрозы

18:00

Не переедайте: 7 продуктов, которые вызывают изжогу

17:37

Как пробить засор в раковине на кухне: простой способ, о котором многие не знают

Реклама
17:20

В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

17:20

Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

17:18

"Позиции переходят из рук в руки": Калашников рассказал о непростой ситуации на фронте

17:16

Все происходит за доли секунды: Свитан объяснил, как Patriot сбивает ракеты над Киевом

17:10

Favbet присоединился к Операции "Єдність-2. Новорічний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов реклама

16:44

Шикарная закуска на Новый год: рецепт просто бомбаВидео

16:35

Орбан не смог додавить: Еврокомиссия отказала в выплате 10 млрд евро

16:17

"Время открыть двери": премьер Испании решительно высказался о вступлении Украины в ЕС

16:12

Если в кошельке мало денег: топ бюджетных подарков маме на Новый год

16:07

Зеленский с глазу на глаз разнес "друга Путина" Орбана и поставил ему условие

16:03

Мешки под глазами исчезнут через минуты: косметолог поделилась секретом

15:55

"Сотни тысяч оккупантов на востоке": Зеленский прокомментировал медленное контрнаступление ВСУ

15:39

К кому нельзя ходить в гости 15 декабря: приметы и запреты дня

15:37

Ефросинина прокомментировала скандал с мужем Тринчер

15:36

Финал Нацотбора на Евровидение-2023: дата проведения и дополнительный участник

14:59

Без помощи Запада украинцам придется воевать, как в первые дни вторжения РФ - ЗеленскийВидео

14:58

Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

14:54

Ситуация критическая: РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке - DeepState

14:49

Что нельзя одевать в церковь: рекомендации, которые нельзя нарушать

14:38

Катерину Тышкевич перевели из реанимации в палату

Реклама
14:27

Потап эмоционально высказался про Украину и украинцев

14:27

Оккупанты проводят дорогостоящие наступательные операции: в ISW объяснили план Кремля

14:17

Почти 30 единиц техники: генерал назвал направление, где РФ массово теряет танки

14:00

Можно ли кормить собак и кошек одним кормом: какие опасности угрожают животнымВидео

13:40

"Слишком красивый": Инна Мирошниченко рассказала, как сомневалась в отношениях с Тимуром

13:32

Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - росСМИ

13:22

Часть конгрессменов хочет пожертвовать каникулами ради Украины - Washington Post

13:14

Хакеры ГРУ России "уничтожили" серверы Киевстара: что с данными абонентов

13:04

Нужно найти пингвина на сложной картинке: оптическая иллюзия на проверку IQ

12:56

Сергей Лазарев унизил предательницу Тодоренко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять