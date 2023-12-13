'Сотни тысяч оккупантов на востоке': Зеленский прокомментировал медленное контрнаступление ВСУ

Зеленский рассказал, что российские оккупанты в этом году не имели никаких побед на фронте.

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Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Владимир Зеленский во время пресс-конференции совместно с участниками саммита стран Северной Европы объяснил, почему сейчас происходит замедление контрнаступления ВСУ на фронте.

Зеленский сказал во время конференции подчеркнул, что российские войска в этом году не имели никаких побед на фронте.

"В любом случае это не о кризисе, о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции, контрнаступательные или оборонительные. И поэтому я думаю, этот сигнал (заявления США вести оборону) связан именно с этим. Мы понимаем, что у России не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать. Зимой все замедляется по многим разным причинам, мы говорим об обороне именно востока нашего государства", - сказал он. видео дня

По словам Зеленского, больше всего оккупационных войск сосредоточено на востоке, речь идет о сотнях тысяч военных.

"Там очень много раз, где в прошлом году было разбито группировки вагнеровцев, туда они отослали очень большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.

Наступление ВСУ: что известно

Напомним, что украинские военные мощно ударили по оккупантам и прорвались вперед на Запорожском направлении. ВСУ продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. В частности, они успешно контратаковали к западу от Работиного.

ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают подкрепление. в ISW считают, что РФ не способна создать сплоченную командную структуру. На левом берегу Херсонщины продолжают ухудшаться боевые возможности России.

ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой. Силы обороны контратаковали под Авдеевкой позиции захватчиков и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед. ВСУ продвинулись вперед у железной дороги к юго-востоку от степного.

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