'Людей им не жалко': в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

Русские начали наступление почти по всей линии фронта. В Силах обороны Украины сообщили о ситуации на основных направлениях боевых действий на востоке Украины.

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В ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Минобороны РФ

В течение последних двух суток российские войска возобновили масштабные атаки в районе Авдеевки и Марьинки. На Луганщине и под Бахмутом также отмечено перемещение резервов ближе к линии фронта. Россияне продолжают наступательные действия без сожаления к потерям среди собственных военных. Об этом начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Суспільне.Спротив".

"Минувшие сутки характеризовались сложными погодными условиями. Падал дождь, была минусовая температура, это все сразу намерзало. Можете себе представить, тебе надо стоять на посту, на тебя падает дождь который сразу замерзает и вы превращаетесь в сплошную ледяную скорлупу, и оружие и комплект? Еще россияне лезут своим штурмовыми группами", - рассказал Владимир Фитьо.

Владимир Фитьо отметил, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты понесли большие потери. В частности, было уничтожено 189 российских оккупантов и 17 единиц военной техники.

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Он добавил, что в районе Бахмута российские войска нанесли 213 ударов из артиллерии и 14 ударов дронами-камикадзе. В то же время, потери россиян на этом направлении составляют: 81 оккупант, 13 единиц техники, из них 2 БТР-80.

"Сейчас армия РФ подтянула резервы к линии соприкосновения и активно пытается наступать по всем направлениям, делая ставку на пехоту. Людей им не жалко. Технику они все же берегут", - подчеркнул Фитьо.

Наступление русских на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что последние 2 дня противник начал широкомасштабные наступательные действия, используя бронетехнику сразу на нескольких направлениях.

Глава Авдеевской военно-административной власти Виталий Барабаш сообщил, что в течение двух последних дней российские оккупанты активно используют бронетехнику в районе Авдеевки.

Как говорится в отчете ISW, 11 декабря российские войска продолжали наступление на направлении Купянск-Сватово-Кременная и смогли осуществить небольшое продвижение к юго-востоку от дубравы (7 км к северо-западу от Кременной).

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