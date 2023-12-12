РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

Два дня тому назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"За двое суток - 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону. Вчера отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак и уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин. Около Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - отметил украинский военачальник.видео дня
Он уточнил, что враг также проявляет активность и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за минувшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.
При этом позавчера на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.
В свою очередь на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, добавил Тарнавский.
По его словам, общие потери врага за минувшие сутки составили 430 человек. Уничтожено 7 единиц военной техники, в частности:
- 3 танка;
- 2 ББМ;
- специальная техника.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что оккупанты пошли вперед и продвинулись на фронте. Россияне незначительно продвинулись на двух направлениях, о чем свидетельствуют геолокационные кадры.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.
Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.
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