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РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

Алексей Тесля
12 декабря 2023, 11:25
Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы, подчеркнул Александр Тарнавский.
россия
Оккупанты РФ идут вперед на фронте / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

Два дня тому назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"За двое суток - 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону. Вчера отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак и уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин. Около Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - отметил украинский военачальник.

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Он уточнил, что враг также проявляет активность и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за минувшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.

При этом позавчера на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.

В свою очередь на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, добавил Тарнавский.

По его словам, общие потери врага за минувшие сутки составили 430 человек. Уничтожено 7 единиц военной техники, в частности:

  • 3 танка;
  • 2 ББМ;
  • специальная техника.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что оккупанты пошли вперед и продвинулись на фронте. Россияне незначительно продвинулись на двух направлениях, о чем свидетельствуют геолокационные кадры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

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Авдеевка ВСУ Марьинка война России и Украины
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