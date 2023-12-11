РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

https://glavred.info/ukraine/rf-styanula-rezervy-i-poshla-na-zahvat-klyuchevogo-uzla-na-vostoke-general-vsu-10524008.html Ссылка скопирована

Александр Сырский рассказал о боях на востоке / Коллаж: Главред, Фото: t.me/osirskiy, mil.ru

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытаются заблокировать Купянск в Харьковской области, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синьковка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул он в сообщении в Telegram.

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка", - пояснил украинский генерал.

видео дня

По его данным, россияне несут значительные потери в живой силе, поэтому перебрасывают в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения.

В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.

Бои на Лиманском и Бахмутском направлениях

По данным командующего Сухопутными войсками, враг наступает, чтобы вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

"Проводит безуспешные штурмовые действия в направлении Житловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории РФ для доукомплектования штурмовых подразделений", - отметил он.

На Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута враг для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи", - добавил Сырский.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту. Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский о ситуации на фронте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.