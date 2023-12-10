ВСУ мощно ударили по оккупантам и прорвались вперед на Запорожском направлении - ISW

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

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ВСУ продвигаются на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работиного.

Украинские войска 9 декабря продолжали наступательные действия на Западе Запорожской области и продвинулись вперед. "Военкор" из РФ заявил, что украинские силы успешно контратаковали западнее Работиного, передает ISW

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили российские атаки западнее Работиного и Вербового и вблизи Новопокровки.

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По данным аналитиков, украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области на фоне попыток России отбросить украинские войска с позиций в Крынках.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пытаются продвинуться к востоку от Крынок и укрепляют оборону к юго-западу от Олешек, вблизи Подлесного, а также возле Кардашинки.

Продвижение ВСУ за 9 декабря 2023 года / карта: ISW

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что оккупанты усиливают наступления на ВСУ в самую сложную погоду. Командование РФ стремилось вызвать кульминацию контрнаступления ВСУ или убедиться, что украинские силы не смогут восстановить его в начале зимы.

В ВСУ сообщили о деталях наступления на 2 направлениях. По словам представителя Генштаба ВСУ, силы обороны Украины наносят оккупантам потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении. Аналитики отмечают, что ВСУ продолжают вести наступательные действия на Авдеевском направлении, в то же время, российские войска продвинулись в промзоне возле Авдеевки.

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