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Линия фронта изменилась: в ВСУ сообщили о деталях наступления на 2 направлениях

Юрий Берендий
8 декабря 2023, 09:46
По словам представителя Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины наносят оккупантам потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.
Линия фронта изменилась: в ВСУ сообщили о деталях наступления на 2 направлениях
Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отметив, что на других направлениях боевых действий наши военные удерживают оборону.

"На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Силы обороны отбили 8 атак врага в районе западнее Вербового и Работиного Запорожской области", - отметил Ковалев.

По его словам украинским военным удалось закрепиться на новых рубежах южнее Бахмута. Силы обороны продолжают наступательные действия на этом направлении, нанося противнику потери в живой силе и технике.

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"На Бахмутском направлении украинские военные отбили 24 атаки врага в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области", - рассказал Ковалев.

Он добавил, что в районе Авдеевки Силы обороны продолжают держать оборону не давая возможности россиянам окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области", - резюмировал Ковалев.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, захват Авдеевки для россиян не имеет решающего стратегического значения. Президент РФ издал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря, но это решение вписано в политический контекст. Владимир Путин установил этот срок, чтобы использовать успех в своей речи за 90 дней до назначенных президентских выборов в России. Об этом сообщил майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В течение последних двух месяцев российские оккупанты активно пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области, подвергаясь во время штурмов больших потерь.

Кроме того, оккупанты готовятся к четвертой волны наступления на Авдеевку, и, по словам Братчука, они активно проводят штурмовые операции по всему фронту.

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