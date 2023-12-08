Рекордные потери на всех направлениях: Россия не успевает пополнять резервы - ISW

По данным аналитиков, мобилизационного ресурса РФ хватает для того, чтобы закрывать потери в подразделениях на всех направлениях ведения боевых действий.

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За ноябрь 2023 года лишь на 3 направлениях россияне потеряли 11 тысяч человек / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Оккупанты на украинском фронте ежедневно теряют человеческие ресурсы с такой скоростью, что им почти не удается восстанавливать эти потери. За ноябрь 2023 года только на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские силы, по данным Вооруженных сил Украины, понесли потери более 11 тысяч человек. Об этом сказано в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что потери российских войск в районе Авдеевки и Марьинки могут быть еще больше, поскольку там россияне совершают массированные атаки с привлечением пехоты после того как понесли большие потери в технике.

Последние потери российских войск под Авдеевкой, по информации Вооруженных сил Украины, оцениваются в более 5 тысяч человек. Кроме того, украинские военные сообщили об уничтожении по меньшей мере 1200 и ранении более 2200 российских военных на левом берегу Херсонщины с 17 октября по 17 ноября. В дополнение, россияне ежедневно теряют личный состав на Запорожском и других направлениях боевых действий.

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ISW отмечает, что нет возможности проверить и подтвердить представленные ВСУ данные о потерях россиян. Россия со своей стороны скрывает информацию о своих потерях. Однако, если предположить, что данные от ВСУ являются достоверными, объем потерь может выходить за рамки показателей мобилизационных усилий РФ, которые ежемесячно призывают в российские войска от 20 до 40 тысяч человек.

Например, несмотря на потери, количество российских военных на наиболее активных направлениях фактически остается постоянным, что свидетельствует о том, что все новые военные соединения России предназначаются для восстановления потерь.

"Россияне вынуждены срочно перебрасывать туда вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения - это препятствует российским долгосрочным усилиям по наращиванию войск в Украине и формированию резервов", - отметили аналитики.

Война России против Украины - последние новости

Российские оккупанты осуществили небольшие продвижения под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время неожиданного штурма, который состоялся возле Бахмута. Геолокационные снимки, обнародованные 5 и 6 декабря, свидетельствуют об ограниченном движении российских войск к востоку от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Авдеевки, информирует Институт изучения войны (ISW).

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос назвал основную задачу для обеспечения эффективности Вооруженных сил Украины по защите государства. По его словам, важнейшей задачей является обеспечение достаточного количества хорошо подготовленного военного персонала.

На реке Днепр в Украине расположена тайная база с флотом морских дронов, отмечает The Times. Взрывчатки, которые они несут, хватит для ликвидации всего Черноморского флота оккупантов. По данным журналистов The Times, эта техника может значительно изменить обстановку в Черном море, поскольку доступные украинские дроны обнаруживают уязвимость вражеских кораблей.

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