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"Это задача №1": генерал Кривонос назвал важнейшее условие для защиты Украины

Алёна Воронина
8 декабря 2023, 03:30
Эту задачу нужно срочно решать, считает генерал.
Сергей Кривонос, ВСУ
Генерал Кривонос назвал важнейшее условие для защиты Украины/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос назвал задачу №1 для обеспечения состоятельности Вооруженных сил Украины защищать государство. По его словам, самой главной задачей является достаточное количество подготовленного личного состава. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Первое – подготовленный личный состав в достаточном количестве. И это, видимо, задача №1, которую надо срочно решать", – заявил Кривонос.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия на протяжении более 30 лет национально-патриотического воспитания произошло так, что не все желают защищать Украину, выполняя свой конституционный долг. По его словам, многие люди являются "потребителями, а не патриотами".

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Также, по словам Кривоноса, государство должно обеспечить получение украинцами "начальных оборонительных навыков" еще до попадания в армию.

"Это умение передвигаться, пользоваться оружием, элементы тактической медицины, стартовые элементы военной топографии, хотя бы такие. Умение вырыть себе окоп. [Эти знания] можно получать не в армии, а еще до армии, и это задача №1", – отметил генерал ВСУ.

Кто такой Сергей Кривонос

Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) – украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019).

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее эксперты рассказали, какими могут быть последствия для фронта, если ВСУ выйдут из Марьинки. По словам экспертов, в случае отступления ВСУ из Марьинки, вероятно, не произойдет обвала фронта. Силы обороны перейдут на подготовленные позиции западнее города.

Также ранее майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечал, что Путин выставил дедлайн захвата Авдеевки. По его словам, захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст.

Напомним, в ВСУ назвали проблемы со сбиванием "Шахедов". Оккупанты используют разные маршруты для атак дронами, но точки входа в воздушное пространство Украины остаются неизменными. Однако дроны оккупантов во время полета могут отклонятся от предыдущего маршрута на 10-15 километров, что значительно затрудняет их сбивание.

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война в Украине ВСУ вторжение России Сергей Кривонос
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