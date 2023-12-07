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В России мечтают, что война в Украине обернется для США "вторым Вьетнамом"

Руслана Заклинская
7 декабря 2023, 19:04
Кремль надеется, что длительная и изнурительная война в Украине приведет к политическому кризису в США и падению их международного авторитета.
В России мечтают, что война в Украине обернется для США 'вторым Вьетнамом'
Россия мечтает о "втором Вьетнаме" для США в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины

Россия надеется, что война в Украине превратится для США "во второй Вьетнам". Об этом сообщило пропагандистское издание "Интерфакс", ссылаясь на статью директор Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в журнале "Разведчик".

В своем материале Нарышкин утверждает, что из-за "невозможности достижения военной победы" над Россией, западные политики будут стараться максимально затянуть боевые действия и превратить войну в Украине во "второй Афганистан". Он уверен, что Запад надеется на истощение РФ в "борьбе потенциалов".

По выводам Нарышкина, помощь Украине может привести к падению международного авторитета Запада. Он считает, что США рискуют повторением истории "второго Вьетнама" в случае дальнейшей поддержки Украины.

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Статья отражает ожидания Кремля на "благоразумного политика", который, как отмечается, сможет найти пути для прекращения этой ситуации. Нарышкин также анонсирует продолжение противостояния с Западным миром, подчеркивая, что это противостояние может распространиться от постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана.

Деятельность страны-агрессора-России

Напомним, политический эксперт Валерий Клочок считает, что антиеврейские погромы в Дагестане были полностью организованы из Кремля. Он утверждает, что группа Шойгу, Рогозина и Нарышкина могла спровоцировать протесты в этом регионе.

Также ситуация с войной России против Украины сейчас не ослабевает, а наоборот, укрепляет Кремль. Поэтому нет конкретных оснований ожидать распад путинского режима или распад России в ближайшем будущем. Вместо этого, есть серьезные основания полагать, что РФ продолжит быть угрозой для Украины и других стран бывшего советского пространства, поэтому нужно следить за своей безопасностью.

Кроме этого, депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что Россия планирует аннексировать Азовское море, которое принадлежит как Украине, так и России. По его словам, Кремль стремится утвердить законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом до конца 2023 года.

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