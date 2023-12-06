Путин хочет аннексировать все Азовское море: в СМИ появились подробности

В Госдуме уже появился законопроект, которым Кремль хочет признать Азовское море внутрироссийским водоемом.

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Путин хочет аннексировать Азовское море / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

РФ хочет аннексировать Азовское море. Этим морем владеет и Украина, и Россия. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает newsweek.

Кремль хочет одобрить законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом до конца 2023 года.

Отмечается, что Верховная Рада денонсировала договор, ведь Москва нарушила положение о том, что все вопросы об Азовском море должны решаться мирно. В июне Путин также денонсировал договор.

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"Предлагаемый законопроект, вероятно, предвещает ряд соответствующих российских административных мер, которые потребуют от морских перевозок на пути в порты Азовского моря или из них формально признать это море внутренним водным пространством России и, следовательно, де-факто признать незаконная аннексия оккупированных украинских территорий", - заявили в ISW.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи заявлял, что Азовское море является" жизненно важным для экономического и военного благополучия Украины".

"Поскольку Украина по-прежнему контролирует доступ к Перекопскому перешейку, Азовское море и Керченский пролив играют роль в соединении материковой части России с Крымом и позволяют пополнять запасы базирующихся там российских войск", — писал Коффи.

Война в Украине

Ранее появился тревожный прогноз по срокам окончания войны. В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.

Напомним, ранее Владимир Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек. В РФ заявляли о призыве на военную службу людей с оккупированных территорий Украины.

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

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