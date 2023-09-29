В разгар войны с Украиной: Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва в ряды российской армии.
Сообщение о новой волне призыва в армию в РФ распространили российское пропагандисты из агентства РИА Новости.
"Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября (и об увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек)", - говорится в сообщении.
Согласно озвученным планам, в РФ осенью должны призвать в армию 130 тысяч человек. В России призывы в армию проводят дважды в год: весной и осенью.
Добавим, что в минобороны РФ ранее заявило, что с 1 октября призыв на военную службу будет распространяться на оккупированные территории Украины.
Напомним, ранее публицист Игорь Эйдман прокомментировал "выборы" 10 сентября. По его словам, 10 сентября в РФ состоялись "выборы" разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в части субъектов. Эти события больше напоминают фарс, чем настоящие выборы и не имеют реального значения для страны.
Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, Путин хочет набрать в армию 420 тысяч человек. Страна-агрессор Россия намерена провести мобилизацию сотен тысяч человек, но на всеобщую не пойдет, сообщает британская разведка.
Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.
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