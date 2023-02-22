Путин может мобилизовать еще 1 млн человек – разведка Германии

Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

Путин собрался дальше воевать - разведка ФРГ / Коллаж скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия может мобилизовать на войну с Украиной еще 1 млн человек. Российский директор Владимир Путин собрался воевать дальше, а не вести переговоры. Силы обороны Украины эффективно противостоят оккупантам на поле боя, однако сопротивление в дальнейшей перспективе зависит от устойчивой поддержки западного мира. Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Как сообщает RND, он рассказал о том, что в немецкой разведке не видят готовности со стороны оккупантов к переговорам. Москва может мобилизовать еще 1 миллион человек.

"Дальнейший мобилизационный потенциал России – резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым", - отметил руководитель ведомства.

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Также Каль напомнил, что осенью прошлого года в РФ мобилизовали около 300 тысяч человек. Часть из них еще готовят на полигонах, другую отправили воевать против Украины.

Кроме того, по его словам, Путин сейчас не собирается вести переговоры.

"Вовсе нет. Сейчас все дело в том, чтобы принять решение на поле боя и реализовать там как можно больше преимуществ, а затем, возможно, в какой-то момент продиктовать мир на своих условиях", - объяснил ситуацию Каль.

При этом глава разведки ФРГ отметил, что война во многом не соответствует тем представлениям, которые были в Москве, Киеве и на Западе. Агрессор Россия в попытке оккупировать Украину рассчитывала на "точные военные, скорее символические и демонстративные действия". Однако план Москвы провалился, и Киеву удалось получить ситуационное преимущество.

Также руководитель ведомства добавил, что силы обороны Украины продолжают эффективно отражать атаки превосходящих сил РФ. Но в последующей перспективе успех украинских военных зависит от "устойчивой поддержки Запада".

"Сейчас это больше похоже на окопную войну, очень жестокую войну на истощение", - подчеркнул Бруно Каль.

Мобилизация в России

Ранее в The New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о том, что директор РФ Владимир Путин планирует объявить новую волну мобилизации. По информации разведки США, дополнительно могут призвать еще сотни тысяч российских граждан.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на территории страны-оккупанта России, вероятно, готовится мобилизация студентов. Призыв могут провести до 1 апреля 2023 года, когда официально начнется призыв на срочную службу в армию оккупантов.

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Наступление России: