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"Манипулируемый балаган": публицист прокомментировал выборы 10 сентября

Олег Макаров
21 сентября 2023, 22:43 обновлено 21 сентября, 22:45
Результаты выборов всегда были известны заранее и соответствовали согласованным планам Администрации президента РФ.
Госдума РФ
В РФ 10 сентября состоялись выборы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, rodina.ru

10 сентября в РФ состоялись "выборы" разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в части субъектов. Эти события больше напоминают фарс, чем настоящие выборы и не имеют реального значения для страны. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

Эйдман убежден, что эти "выборы" не имели никакого реального значения. Он даже назвал их ненужным ярмарочным фарсом, в котором грязные клоуны "били друг друга по морде". Игорь Эйдман отметил, что это было нечто отвратительное и не имеющее никакого отношения к демократии, подобно другим выборам в России, во времена путинской эпохи.

"Это было что-то отвратительное, не имеющее никакого отношения к демократии, впрочем, как и другие выборы в России в последние десятилетия, в путинскую эпоху. И институт выборов в России все больше превращается в манипулированный Администрацией президента РФ балаган", - прокомментировал он.

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Он описал "выборы" как ненужный ярмарочный фарс, где политические кандидаты, как грязные клоуны, избивали друг друга, а институт выборов превращался в манипулированный балаган.

Эйдман также отметил, что важные регионы, такие как Чечня и Тиви, имеют своих "региональных лидеров", контролирующих избирательные процессы в этих областях.

Фальсификация выборов

Особый упор был сделан на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) как эффективном инструменте для фальсификации выборов. Игорь Эйдман объяснил, что этот метод позволяет накручивать голоса без необходимости физически вбрасывать бюллетени и его эффективность стопроцентная.

"В последние годы наряду с другими известными инструментами вроде вброса бюллетеней, переписывания протоколов и т.д. российские власти внедрили эффективное ноу-хау – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это ещё больше облегчило им задачу и оптимизировало деятельность: меньше людей задействовано, зато эффективность стопроцентная, ведь там, где есть ДЭГ, даже бюллетени вбрасывать не нужно. Всё куда проще: в один момент за компьютер садится специально обученный программист, который входит в систему, имея доступ к ней, и накручивает голоса нужным кандидатам", - сказал публицист.

Он отметил, что этот метод уже испытывался на предыдущих выборах и будет активно использоваться в будущих "псевдовыборах", включая президентские.

В общем, по словам аналитика, обсуждать "выборы" в России нет смысла, поскольку эти события никак не отражают демократические принципы и сводятся к бессмысленному фарсу.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, публицист Игорь Эйдман спрогнозировал решится ли диктатор Владимир Путин допустить оппозицию к "выборам" в России. Он убежден, что Владимир Путин, как диктатор, не отважится допустить оппозицию к "выборам" в Российской Федерации, даже формально. Он указывает, что Путин обеспечит себе надежный и беспроблемный путь к победе.

Также Эйдман считает, что в случае крушения путинского режима в России власть может подхватить только Алексей Навальный. Он утверждает, что в Кремле имеют все инструменты для манипуляции общественной сознательности, и если нужно будет подобрать преемника Владимира Путина, это также будет осуществлено. Кроме того, Алексей Навальный является единственным лицом в оппозиции, обладающим значительным политическим потенциалом, личной харизмой и политическим инстинктом.

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Владимир Путин выборы в России
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