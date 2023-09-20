"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения Путина

Об устранении диктатора договорятся близкие к нему люди на дачах или в гольф-клубах. Вооруженного восстания не будет, главу Кремля уберут "тихо".

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Эйдман назвал 3 варианта устранения Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Эйдман

Российского диктатора Владимира Путина отстранят от власти в стране-агрессоре России не с помощью вооруженного восстания, а "тихо". Об этом высокопоставленные люди в РФ договорятся между собой на дачах и в гольф-клубах.

После этого главу Кремля могут устранить одним из трех способов. И не все эти способы предполагают, что он останется живым. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"В российской истории были заговоры, в результате которых свергали диктаторов, единоличных правителей, а осуществляла эти заговоры сама правящая верхушка. То есть это не путч Пригожина, когда какие-то отморозки несутся в голливудском стиле к Москве на танках, нет. Речь идет о том, что люди втайне договариваются на каких-то дачах или в каких-то гольф-клубах", – отметил Эйдман.

Дальше количество заговорщиков будет расти, и потом Путина либо убьют, как Павла и, либо арестовывают, как Берию, либо просто создадут такие условия, чтобы он был вынужден уйти сам, как было в случае с Хрущевым.

По словам социолога, российского диктатора Путина могут убрать одним из трех способов.

"Думаю, что будет один из трех вариантов: Путина либо убьют, либо отстранят и изолируют, либо заставят уйти в отставку и заключат соглашение (условно говоря, его трогать не будут, дадут ему все привилегии, оставят ему дворцы на Валдае и в Сочи, но взамен он будет должен больше не лезть в политику, или же, если нет, то поступят с ним более строго)", – прогнозирует Эйдман.

Однако, по его словам, всё это будет временно. Путину сначала могут разрешить жить в его дворце на Валдае. Но через несколько лет его сдадут в Гаагу, потому что России нужно будет как-то урегулировать отношения с Западом.

Какой может быть Россия после Путина

Также Эйдман поделился своими размышлениями о том, какой может быть страна-агрессор Россия после того, как Путина отстранят от власти. Социолог уверен, что режим в РФ не будет существовать в том виде, в каком он существует сегодня. Ведь сейчас огромное значение имеют "тараканы" в голове Путина, а не ближайшие чиновники из его окружения. Именно "тараканы" начинают войны и безграничные зверства, говорит Эйдман.

"Я не верю, что сразу установится какая-то демократия, и что это будет та "Россия будущего", о которой говорит Навальный. Нет. Думаю, что по крайней мере изначально режим будет сохраняться, путинская номенклатура будет сохранять власть. Режим будет достаточно авторитарным изначально, но, что самое важное, этот режим не будет вести войну против Украины и угрожать всему миру. Потому что всё это никому не нужно. Для путинской номенклатуры это стресс и сплошные неприятности", – отметил социолог.

По его словам, следующая власть в РФ вероятнее всего спустит на тормозах реваншистские планы Путина и будет постепенно договариваться с Западом, ведь будет хотеть восстановить прежнее качество жизни в России.

"В любом случае свержение Путина достигнет главную и очевидную цель – Россия прекратит быть экзистенциальной угрозой для всего мира и страной-террористом, которая уничтожает и убивает людей в Украине", – подытожил Эйдман.

Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как закончится власть Путина. Он отметил, что, вероятно, Путин самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.

Социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отмечал, что Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти. Главе Кремля еще лучше от того, что все говорят о его возможной смертельной болезни, ведь так он может избежать покушения на свою жизнь, говорит социолог.

Также Эйдман указал на ошибку диктатора и отметил, что Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина. Глава Кремля хотел быть императором и иметь Байдена на побегушках, но амбиции его подвели.

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