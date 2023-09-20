"Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатора

Глава Кремля хотел быть императором и иметь Байдена на побегушках, но амбиции его подвели.

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Путин хотел быть императором и иметь Байдена на побегушках, но амбиции его подвели, говорит Эйдман/ коллаж: Главред, фото: Facebook Эйдман, скрин

Российский диктатор Владимир Путин совершил такую же ошибку, и как персонаж сказки русского писателя Александра Пушкина – бабушка, которая сперва просила у золотой рыбки новое корыто, а потом уже хотела быть обладательницей морской, и чтобы рыбка была на посылках.

Так же действовал и глава Кремля. Ему постоянно было мало того, что у него есть, и он в конце концов захотел стать уже не президентом, а императором, и иметь американского президента на побегушках. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

По словам Эйдмана, Путин за более чем 20 лет у власти в стране-агрессоре России явно сошел с ума.

"Путин примерно такого же рода человек (как баба из сказки Пушкина – ред.). А главное – ему всё удавалось: сначала он хотел заработать в Питере на торговле наркотиками и игровом бизнесе, и он это делал, на закупках продовольствия за рубежом взамен на российские природные ресурсы, что он тоже делал с выгодой для себя и был пойман за руку, а потом он хотел всё больше и больше, потом стал президентом России, но ему и этого стало мало, и он решил стать новым российским императором, чтобы весь мир его боялся, чтобы американский президент был у него, как Золотая Рыбка, на посылках", – отметил социолог.

Но тут у российского диктатора поломался его сценарий, и "Золотая рыбка послала его к черту", говорит Эйдман.

В результате этого мы сейчас увидели, что амбиции российского диктатора стали полностью расходиться с реальностью, и катастрофа стала неизбежной. По словам Эйдмана, многие в правящей верхушке страны-агрессора России это понимают.

"Судьба Путина предрешена, дело лишь в сроках. Крах путинского режима после вторжения в Украину 24 февраля стал неизбежным", – подытожил социолог.

Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как закончится власть Путина. Он отметил, что, вероятно, Путин самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФ. В России нет лидеров, и это самая большая проблема этой страны. Поэтому в РФ на данном этапе невозможен бунт, отметил он.

Социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отмечал, что Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти. Главе Кремля еще лучше от того, что все говорят о его возможной смертельной болезни, ведь так он может избежать покушения на свою жизнь, говорит социолог.

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