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"Украине придется работать": Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФ

Анна Ярославская
15 сентября 2023, 04:36
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На данном этапе бунт в России невозможен, считает генерал-майор запаса Виктор Ягун.
Виктор Ягун, мятеж вагнеровцев
Виктор Ягун считает, что сейчас мятеж в РФ невозможен / Коллаж: Главред, фото: facebook/yagunv, из открытых источников

В России нет лидеров, и это самая большая проблема этой страны. Поэтому в РФ на данном этапе невозможен бунт. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Самолет с Пригожиным упал, генералов, подавших голос, зачистили, а остальные попали за решетку. На данном этапе бунт, в который мы верим, невозможен: у РФ нет ни политической структуры, ни ярких лидеров, чтобы реализовать такой мятеж", - считает он.

По мнению Ягуна, единственный возможный сценарий смены власти заключается в том, что кто-то из ближайшего окружения Путина может инициировать или инсценировать устранение главы Кремля с последующим перехватом власти, как было со Сталиным. При этом бунтов и подъема национальных меньшинств из-за мобилизации ждать тоже не следует.

Ягун считает, что именно Украине придется работать над переменами в России.

"Сейчас в Верховной Раде зарождается процесс поддержки национального возрождения в России. Если в Украине будет создана база подготовки людей, которые возьмут на себя ответственность за проведение референдумов или беспорядков в определенном российском регионе с целью его выхода из состава Российской Федерации, это будет намного эффективнее действий тех россиян, которые пытаются влиять на ситуацию с Запада. Нам нужно делать все для того, чтобы дестабилизация в середине страны-агрессора исходила от нас. Надо не только воевать на фронте, но и политически, финансово и технически поддерживать движения против имперской России", - считает он.

Ягун добавил, что в рядах Вооруженных сил Украины уже возрождается армия Ичкерии, белорусская армия, работают Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, а также начинают развиваться сибирские и казачьи подразделения.

"Мы готовы протянуть руку тем людям, которые намерены вместе с нами воевать против путинского режима. Если Украина будет поддерживать национально-освободительные движения с помощью политических и военных рычагов, то сможет сама довести до логического завершения существование этой империи", - резюмировал бывший заместитель председателя СБУ.

Смотрите видео - Интервью Виктора Ягуна Главреду:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смена власти в России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что в России более вероятны на сегодняшний день два варианта: гражданская война или дворцовый переворот. Эксперт отметил, что это могут быть взаимосвязанные вещи - сначала дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что после поражения в войне против Украины страну-агрессора Россию ждет неминуемая гражданская война.

Окончательной точкой в войне будет достижение мира – заключение соглашения с представителем нового переходного правительства в РФ, которое будет после Владимира Путина, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. При этом он считает смену режима в России приоритетной задачей.

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новости России Владимир Путин Евгений Пригожин Виктор Ягун
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