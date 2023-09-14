Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун

Мобилизацию в России могут провести с октября по декабрь-январь, войска перебросят на юг, чтобы попытаться остановить наступление ВСУ, считает Виктор Ягун.

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Россия не рискнет провести массовую "мобилизацию" на оккупированных территориях Украины из-за страха обвала фронта – Ягун / Главред

Силы обороны Украины продолжают наступать на южном фронте и расчищают плацдарм для дальнейшего продвижения на Токмак и Мелитополь Запорожской области. ВСУ постепенно двигаются к Азовскому побережью, чтобы перекрыть оккупантам РФ "коридор в Крым". Страна-агрессор в такой ситуации готовится к новой мобилизации, в рамках которой может призвать на войну несколько сотен тысяч россиян.

В интервью Главреду бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, с какими проблемами столкнется Россия во время возможной массовой мобилизации, проанализировал, чем может закончиться для оккупантов мобилизация украинцев на захваченных территориях, оценил возможности Украины по развалу РФ, объяснил, почему нужно переносить войну в Россию, и назвал единственный возможный сценарий смены власти в Кремле.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия готовит массовую мобилизацию, в том числе и на оккупированных территориях Украины. По данным Генштаба, Москва намерена мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек. Как вы считаете, удастся ли РФ призвать такое количество людей на войну, и к чему нам следует готовиться?

Еще в прошлом году в феврале было понятно, что у Российской Федерации большой мобилизационный резерв. Специалисты отметили, что Москва способна мобилизовать до 8 миллионов россиян, и это действительно так. Но вопрос в том, может ли Россия подготовить и обеспечить такое количество людей одеждой, обувью и вооружением. Также есть проблема с управлением этими группировками и с тем, что вообще делать с ними, использовать их во время проведения "мясных штурмов" и отправлять в бой с палками в руках, как делали в Советском Союзе?

Россия может провести массовую мобилизацию, но не проводит, потому что армия не способна сразу подготовить большое количество мобилизованных. Ежемесячно в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек, которых экипируют и отправляют на войну, чтобы заткнуть дыры на фронте.

Но главное другое: у россиян серьезный кадровый кризис – дефицит младших командиров и офицеров. Они могут призвать солдат, но где брать тех, кто будет ими командовать? Если вооружение им может поставить, например, Северная Корея, то дефицит командиров – проблема другого уровня.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как Украине развалить Россию:

Кроме того, Россия столкнулась с проблемой вступления Финляндии в НАТО и уже начала строить воинскую часть на границе с финнами. Москва получила более тысячи километров новой границы с Североатлантическим альянсом, который продолжает готовиться к возможной российской агрессии. России в этой ситуации приходится реагировать и кого-то мобилизовывать на замену подготовленным воинским частям, которые снимаются с дальних гарнизонов, в том числе с финской границы, и перебрасываются на фронт. К тому же командование ВС РФ, выполняя указы Путина по увеличению численности Вооруженных сил, пытается увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона человек.

Таким образом, мобилизация направлена на решение проблем на украинском фронте и зактыкание брешей, возникших в результате войны против Украины на территории самой Российской Федерации.

Могут ли планы России по мобилизации сигнализировать о ее подготовке к весеннему наступлению?

Россияне пытаются организовать контрнаступательные операции, но им приходится уменьшить свои аппетиты. Они уже не хотят "Киева за три дня" – им бы удержать захваченные ранее территории. Они очень обеспокоены планами ВСУ выйти на побережье Азовского моря. Если российские войска не сдержат украинское наступление на этом направлении, все планы Москвы будут разрушены. Тогда россияне не смогут удержать оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, потеряют возможность обеспечения своих войск и окажутся в такой же ситуации, которая была на правобережье Херсонщины, откуда им пришлось уйти. Более того, это станет крахом всего их плана по удержанию оккупированного Крыма. Поэтому именно на юг Москва будет перебрасывать большинство своих резервов.

Сейчас Россия неспособна накопить резервы, которые могли бы перейти в наступление. Войска пытаются наступать на Купянском направлении, впрочем, несмотря на 100-тысячную группировку и большое количество техники, прорваться сквозь нашу оборону им не удается. Россияне будут накапливать личный состав, будут обучать его в Беларуси, но вряд ли им удастся сформировать группировку, способную наступать.

В Генштабе уточнили, что в России будут призывать преимущественно жителей регионов, а для Москвы и Санкт-Петербурга требования по количеству мобилизованных будут минимальными. Может ли это привести к конфликтам, бунтам регионов и хаосу в рядах российских войск?

Я не верю в хаос и бунты в России вследствие мобилизации. Также не думаю, что Москва сможет мобилизовать значительное количество людей на оккупированных территориях Украины. Россияне будут призывать и вылавливать лиц, получивших паспорта РФ, и отправлять их на фронт. Но поголовно всех не будут хватать из-за страха, что раздача оружия нелояльным к России людям может привести к тому, что фронт начнет сыпаться. Вооруженные люди, которые не хотят воевать, в определенный момент могут повернуть это оружие против самих русских, и враг это понимает.

Мятеж в России может произойти не из-за мобилизации, а в том случае, если российский фронт посыплется?

Да.

А кто способен возглавить новый мятеж? Особенно в ситуации, когда Пригожина уже нет.

Отсутствие лидеров – самая большая проблема России. Самолет с Пригожиным упал, генералов, подавших голос, зачистили, а остальные попали за решетку. На данном этапе бунт, в который мы верим, невозможен: у РФ нет ни политической структуры, ни ярких лидеров, чтобы реализовать такой мятеж.

Единственный возможный сценарий смены власти заключается в том, что кто-то из ближайшего окружения Путина может инициировать или инсценировать устранение главы Кремля с последующим перехватом власти, как было со Сталиным. Тогда один из его прихвостней Хрущев объявил сталинский курс ошибкой и заявил, что новая власть будет все исправлять.

Бунтов и подъема национальных меньшинств из-за мобилизации ждать тоже не следует. Даже несмотря на то, что в Тыве, Бурятии, Хакасии и Татарстане, не говоря уже о Северном Кавказе, гораздо больше потерь среди мобилизованных, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

По моему мнению, именно Украине придется работать над переменами в России. Сейчас в Верховной Раде зарождается процесс поддержки национального возрождения в России. Если в Украине будет создана база подготовки людей, которые возьмут на себя ответственность за проведение референдумов или беспорядков в определенном российском регионе с целью его выхода из состава Российской Федерации, это будет намного эффективнее действий тех россиян, которые пытаются влиять на ситуацию с Запада. Нам нужно делать все для того, чтобы дестабилизация в середине страны-агрессора исходила от нас. Надо не только воевать на фронте, но и политически, финансово и технически поддерживать движения против имперской России.

В рядах Вооруженных сил Украины уже возрождается армия Ичкерии, белорусская армия, работают Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, а также начинают развиваться сибирские и казачьи подразделения. Мы готовы протянуть руку тем людям, которые намерены вместе с нами воевать против путинского режима. Если Украина будет поддерживать национально-освободительные движения с помощью политических и военных рычагов, то сможет сама довести до логического завершения существование этой империи.

Украине нужно переносить войну на территорию России с помощью этих подразделений?

Стопроцентно. Рассказы о том, что Россия должна продолжить свое существование в нынешнем формате, а в будущем станет демократией, являются абсурдом. Россия в ее нынешнем виде не может быть демократическим государством.

После ситуации с мятежом ЧВК Вагнер считалось, что правящий в России режим затрещал, а после ликвидации Пригожина начали говорить, что позиции Путина немножко улучшились. Как вы оцениваете состояние режима Путина?

Как бы ни улучшились дела у Путина, он стареет. Не верю в болезни Путина, однако с каждым днем, месяцем и годом моложе он не становится. Это видят все и по тому, какие он принимает решения, и по тому, что он говорит. Политические и финансовые "элиты" России, которые до 2014 года были встроены в международные экономические сферы Запада, должны понять: их спасут лишь изменения в России, предполагающие уход самого лидера и демонтаж его режима. А дальше все зависит от шагов верхушки.

Путина все-таки проведут на новый президентский срок?

Да. У "элит" некем заменить Путина, альтернативу ему не подготовили. Кремль боится мобилизации и способен провести ее только в октябре-январе. Если организация мероприятия затянется, неминуемо начнутся протесты. Россияне будут протестовать против Путина, потому что поймут: их непонятно для чего гонят на убой. Это не повлияет на результаты президентских выборов, но создаст негативный фон.

Так называемый Единый день голосования, когда проводились псевдовыборы, уже позади. И теперь Москва может проводить мобилизацию. Для выполнения ранее подписанного указа Путина начнется призыв, мобилизационный резерв будут накапливать несколько месяцев, ориентировочно до Нового года. Смогут ли россияне наскрести нужное им количество людей – вопрос открытый. В прошлый раз за несколько месяцев они мобилизовали примерно 300 тысяч человек. Но каждый день ситуация с качеством призывников лишь ухудшается. Россия уже использовала уголовный ресурс, который привлекался из тюрем, а сейчас активно пытается призвать на войну малообеспеченные слои населения и национальные меньшинства, которые загнаны в кабальные принуждения. Людей, которых можно было бы забрать на войну, становится все меньше. Наша и другие страны уже отмечают, что в России не хватает людей даже на производствах.

В дальнейшем качество российских подразделений на войны против Украины будет лишь ухудшаться?

Украинская разведка ранее уже сообщала, что профессиональная армия Российской Федерации закончилась в конце 2022 года. Осталось определенное количество офицеров, остальные – мобилизованные, которых пытаются приучить к тем требованиям, которые есть в армии.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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