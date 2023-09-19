Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

Затягивание войны дает России преимущество – страна-агрессор может мобилизовать больше лиц и накопить больше оружия.

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Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны, считает Маломуж/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Главред

Украине стоит рассматривать два возможных варианта дальнейшего развития войны в Украине: первый – эффективный и быстрый, второй – длительный и нежелательный.

Такое мнение высказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж, сообщает ТСН.uа. Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее сказал, что Украине нужно готовиться к длительной войне.

По словам Маломужа, названный Столтенбергом сценарий – один из двух возможных. Но генерал армии считает, что война не будет длительной, ведь наше государство не заинтересовано тянуть так долго. В случае промедления и растягивания войны у страны-агрессора России появится больше времени для проведения мобилизации до более миллиона человек, а также к накоплению оружия не только за счет получения от Северной Кореи, Ирана или Китая, но и собственного производства.

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"Они сейчас перевели всю промышленность на военный лад и разворачивают дальше, проводят взаимозамену всех деталей, производят совместимо модели и для ракет, и самолетов и тому подобное. А для этого им нужно время. Полгода или год – то, что дает врагу возможность накопить потенциал, сформировать новые подразделения и двинуться на Украину", – отметил Маломуж.

Поэтому сейчас нужно – и ВСУ это делают – работать мощно на юге и на востоке Украины, чтобы освободить наше государство от оккупантов и сломать режим в РФ. Успех украинских военных будет означать падение режима в России. Но если не удастся выгнать оккупантов быстро, то возможен и затяжной сценарий войны.

"Россия будет накапливать ресурсы и системно их использовать на поле боя, тогда процесс затянется, как говорит генсек НАТО. Но, я думаю, мы должны рассматривать два варианта: первый – эффективный и быстрый, то есть где-то полгода или максимум год, а также длинный – сложный и нежелательный", – сказал Маломуж.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что под Бахмутом разбита 72-я бригада россиян вместе с командирами. В результате жестоких боев под Бахмутом было ликвидировано почти всё руководство 72-й бригады оккупантов. Об этом рассказал Александр Бородин – пресс-офицер третьей штурмовой бригады ВСУ.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ разбили "Ахмат" под Бахмутом, боевики Кадырова отступили. Силы обороны Украины заняли важный опорный пункт возле Клещиевки в районе Бахмута, боевики Кадырова вынуждены были бежать, рассказали партизаны Атеш.

Напомним, ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на востоке. Под Бахмутом ведутся жесткие бои. После освобождения Клещиевки и Андреевки россияне попытались провести несколько безуспешных контратак с разных направлений, пытаясь вернуть утраченные позиции, сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

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