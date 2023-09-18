Офицер ВСУ пояснил, почему в боях под Бахмутом вышло ликвидировать много русских командиров

В результате жестоких боев под Бахмутом оказалось ликвидировано почти все руководство 72-й бригады русских оккупантов. Об этом в эфире единого телемарафона сказал Александр Бородин ‒ пресс-офицер Третьей штурмовой бригады ВСУ в эфире телемарафона.
"72-я русская бригада почти небоеспособна. Пехотная часть максимально разобрана – это 200-300 человек. Что важно ‒ да, командиры. Три комбата и начальник бригадной разведки. Относительно командиров следует отметить, что руководство им ставит такие задачи, что 100% удерживать, без вариантов. Потому в Андреевке они погибли. Не все - три комбата, там был погибший комбат", ‒ сказал он.
Как говорит Бородин, во времена, когда под Бахмутом ВСУ сражались против наемников из ЧВК "Вагнер", ликвидировать офицеров было непросто ‒ поскольку те старались спрятаться подальше в тылу.
"Да, действительно. При "Вагнерах" было трудно уничтожить офицера, потому что они прячутся достаточно далеко, бросают только пехоту вперед. Сейчас ощутимо, что им столь важны эти места, что они выпускают офицеров – чтобы те сидели, контролировали, держали строй. Ибо моральная составляющая очень низкая: пехота бежит назад, когда начинают расходиться их бойцы. Потому они, видимо, и решили, чтобы командиры были как можно ближе", ‒ сказал он.
Ситуация на Бахмутском направлении
ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом, сообщил Генеральный штаб в своей сводке 15 сентября. Украинские войска продолжили свое наступление в районе Клещиевки, где достигли частичных успехов.
В Институте изучения войны рассказали, что ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается. 3-я Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ "полностью уничтожила" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш сказал, что ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Украинские силы обороны добились успехов в районе нескольких населенных пунктов.
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