'Клещиевка наша!': в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой.

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В ВСУ подтвердили освобождение Клещевки / Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють"

Вооруженные силы Украины освободили село Клещиевка, которое расположено возле Бахмута. Об этом сообщила объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" в Facebook.

"Клещиевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и доблесть, воины шаг за шагом боролись за нашу землю", - говорится в сообщении.

В бригаде добавляют, что работа продолжается.

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Информацию об освобождении Клещиевки также подтвердил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Украинские военные освободили Клещиевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута", - сказал Евлаш в комментарии Общественном.

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