Оккупантов выбивают из Клещиевки: у ВСУ новый прорыв на Донбассе

Силы обороны имеют частичный успех в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.
Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом идет речь в новой сводке в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.
Что известно о боях за Клещиевку
Отметим, что ранее об освобождении Клещиевки Донецкой области рассказали в Telegram полка имени Калиновского ВСУ.
Однако потом сообщение было удалено и в аккаунте полка появилась информация о том, что бои за Клещиевку еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали. Главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, расчищавшие пути для этой техники и пехоты.
Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, сколько ракет осталось у российских оккупантов. В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.
Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.
Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.
Другие новости:
- Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт
- Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки
- Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном