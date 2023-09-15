Оккупантов выбивают из Клещиевки: у ВСУ новый прорыв на Донбассе

Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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ВСУ продвигаются на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Силы обороны имеют частичный успех в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом идет речь в новой сводке в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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Что известно о боях за Клещиевку

Отметим, что ранее об освобождении Клещиевки Донецкой области рассказали в Telegram полка имени Калиновского ВСУ.

Однако потом сообщение было удалено и в аккаунте полка появилась информация о том, что бои за Клещиевку еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали. Главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, расчищавшие пути для этой техники и пехоты.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, сколько ракет осталось у российских оккупантов. В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.

Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.

Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.

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