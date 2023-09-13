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Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

Дмитрий Видоменко
13 сентября 2023, 21:43 обновлено 13 сентября, 22:00
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Главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, расчищавшие пути для этой техники и пехоты.
Сапер, ВСУ
Саперы ведут разминирование буквально ничком, пишет The Times / коллаж Главред, фото УНИАН

Главной движущей силой освобождения стратегически важного населенного пункта Работино в Запорожской области стала не бронетехника от западных союзников, а украинские саперы, которые на коленях либо лежа расчищали пути для техники и пехоты. Об этом сообщает легендарное британское издание The Times, которое сделало репортаж о контрнаступлении ВСУ.

Журналисты пишут, что им приходится сталкиваться с масштабными минными полями оккупантов шириной до 500 метров – враг комбинирует разные мины и ловушки и делает "гамбургеры" сразу из трех противотанковых мин.

25-летний сапер 47-й бригады ВСУ Артур рассказал журналистам. что возле Работино саперы работали так, как никогда раньше. Как только их БМП Bradley остановилась возле села и штурмовики бросились к первым домам, враг открыл плотный огонь из засады.

видео дня

Саперы присоединились к штурмовикам и вместе атаковали окопы противника, рассказал 41-летний стрелок Bradley с позывным "Морок". Тогда почти вся техника вышла из строя – один "Брэдли" подорвался на мине, а машину разминирования УР-77 уничтожила вражеская артиллерия.

"Саперы были отчаянными – они бежали вперед с нами, бросая в российские окопы самодельные гранаты, которые сделали из бутылок энергетиков и взрывчатки. Сегодня без саперов мы никуда", – сказал "Морок".

"Мы все хотели, чтобы наступление шло быстрее. Но не представляли, насколько большими будут минные поля, как густо они покрыты минами. Все заминировано. Поля, леса, обломки транспортных средств, траншеи – все. Так что мы стали главными солдатами войны, (работаем – Главред) по вызову, как доставщики пиццы", – шутливо говорит 49-летний сапер 47-й бригады с позывным "Дед".

Саперы ведут разминирование буквально ничком, пишет The Times. Они прокладывают путь пехотинцам прямо до вражеских окопов. А потом сами прыгают в окопы и тоже вступают в бой. Ведь иногда оккупанты минируют даже собственные траншеи.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.

Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.

Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.

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саперы война России и Украины контрнаступление ВСУ
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