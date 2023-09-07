Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

Украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед. Успехи ВСУ на фронте заметили даже в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед депутатами Европейского парламента, сообщает Sky News.
Он отметил, что контрнаступление украинских военных постепенно набирает обороты и "приносит плоды". Однако не стоит забывать о том, что эти успехи украинские защитники достигают в тяжелых боях.
"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед", - сказал Столтенберг.видео дня
Контрнаступление ВСУ
Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.
Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.
Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.
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