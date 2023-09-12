ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

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В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 3 отдельная штурмовая бригада

В результате активных боевых действий украинские защитники достигли частичного успеха в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области. ВСУ вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, Силам обороны Украины удалось продолжить наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Они успешно сдержали противника в районе Орехово-Васильевки в Донецкой области и отразили около 10 российских атак в районе Авдеевки и столько же атак в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении все атаки вражеских сил в районе Новомихайловки были эффективно отражены. На Запорожском направлении также удалось отбить атаки оккупантов в районе, расположенном южнее Новодаровки в Запорожской области.

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"В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражены 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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