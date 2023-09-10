"Путин уже проиграл": в США сделали заявление о результатах войны РФ против Украины

Глава Госдепартамента США отметил, что не видит никаких признаков того, что Путин хочет участвовать в "значимой дипломатии".

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В США сделали заявление относительно результатов войны РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл вторжение в Украину. Наша страна имеет все шансы на победу в этой войне. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, передает The Hill.

"Причина, по которой я остаюсь очень уверенным в конечном успехе Украины, заключается в том, что они борются за свою страну, за свое будущее, за свою свободу, а россияне – нет. Путин уже проиграл в том, чего он пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты и уничтожить ее независимость, присоединить к России. Это уже провал", - сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента США также отметил, что не видит никаких признаков того, что Путин хочет участвовать в "значимой дипломатии".

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"Для танго нужны двое, и пока мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы первыми вступят в дело, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она стоит на справедливых и долговременных условиях, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Блинкен.

Когда закончится война в Украине?

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной, ведь россияне физически не могут вести долговременные действия.

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил журналист Александр Сотник, война в Украине может закончиться внезапно.

"К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что к концу 2023 года все это закончится, но еще есть время, чтобы это произошло. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, все закончится внезапно, и за стол переговоров все-таки сядут", - сказал Сотник.

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