Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника Путина

Как подчеркнул главный редактор канала Sotnik-TV, в России будут не выборы, а лишь их имитация.

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Сотник назвал главного соперника Путина на выборах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России нет выборов, там есть только "фашистские цирковые мероприятия по легитимации главаря банды". Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Для Путина эта процедура важна, потому что когда он будет разговаривать со своими бандитами, он будет говорить: "Да за меня в пенек совали! Кто я такой, тебе понятно? А вот кто ты такой?". Такая легитимность для разговора во время бандитских сходняков Путину необходима", - отметил Сотник.

Как подчеркнул главный редактор канала Sotnik-TV, в России будут не выборы, а лишь их имитация.

"Глубинариев опять погонят к пенькам, опять они весело и задорно суют туда что-то. Будет полная Джамахирия и благорастворение фашистских уездов. Кто на этот раз будет спойлером? Ксюши Собчак уже не будет – слишком молодая лошадка. Сейчас будут Слуцкий и Зюганов. Главным соперником Путина будет Зюганов, который уже вторую ногу над могилой занес, а все продолжает участвовать в мероприятиях, все делает вид, что претендует на власть", - сказал Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Сотник рассказал, могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву. По его словам, российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания.

Также Сотник рассказывал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать. Он отметил, что оккупанты побегут тогда, когда фронт посыплется. Но для того, чтобы оборона российских захватчиков посыпалась, украинские военные должны пройти дальше первой линии обороны.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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