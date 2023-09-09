УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника Путина

Алина Дембицкая
9 сентября 2023, 21:58 обновлено 9 сентября, 21:58
34
Как подчеркнул главный редактор канала Sotnik-TV, в России будут не выборы, а лишь их имитация.
Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника Путина
Сотник назвал главного соперника Путина на выборах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России нет выборов, там есть только "фашистские цирковые мероприятия по легитимации главаря банды". Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Для Путина эта процедура важна, потому что когда он будет разговаривать со своими бандитами, он будет говорить: "Да за меня в пенек совали! Кто я такой, тебе понятно? А вот кто ты такой?". Такая легитимность для разговора во время бандитских сходняков Путину необходима", - отметил Сотник.

Как подчеркнул главный редактор канала Sotnik-TV, в России будут не выборы, а лишь их имитация.

"Глубинариев опять погонят к пенькам, опять они весело и задорно суют туда что-то. Будет полная Джамахирия и благорастворение фашистских уездов. Кто на этот раз будет спойлером? Ксюши Собчак уже не будет – слишком молодая лошадка. Сейчас будут Слуцкий и Зюганов. Главным соперником Путина будет Зюганов, который уже вторую ногу над могилой занес, а все продолжает участвовать в мероприятиях, все делает вид, что претендует на власть", - сказал Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Сотник рассказал, могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву. По его словам, российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания.

Также Сотник рассказывал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать. Он отметил, что оккупанты побегут тогда, когда фронт посыплется. Но для того, чтобы оборона российских захватчиков посыпалась, украинские военные должны пройти дальше первой линии обороны.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

21:04 Синоптик
Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФ

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФ

18:46 Украина
ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

18:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника Путина

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

19:21

"Россию никто не будет спрашивать": в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

19:15

Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохраниласьмнение

18:46

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФВидео

Реклама
18:21

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

18:20

Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

17:30

Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

17:28

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:16

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:07

"Сначала Крым": Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

16:59

Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

16:50

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

Реклама
15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

14:43

Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:08

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

Реклама
11:57

В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

11:34

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:14

РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

10:56

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:46

Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акциюВидео

10:27

Раввины мира выступили против приравнивания ситуации в Карабахе с Холокостом

09:59

В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

09:49

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять