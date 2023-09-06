"У оккупантов посыплется все": Сотник сказал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать

Как только украинские военные на юге перейдут первую линию обороны захватчиков и смогут стрелять также по флангам, оккупанты начнут бежать.

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Сотник сказал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

В Херсонской и Запорожской областях возможны "жесты доброй воли" российской оккупационной армии. Оккупанты побегут тогда, когда фронт посыплется.

Но для того, чтобы оборона российских захватчиков посыпалась, украинские военные должны пройти дальше первой линии обороны. Такое мнение высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Когда фронт посыплется, они (российские оккупанты – ред.) побегут. Но для этого ВСУ нужно так глубоко вклиниться в оборону, чтобы быть в силах стрелять и по флангам. Я не профессиональный военный, но даже я понимаю: как только будет глубокое вклинивание, и ВСУ пройдут дальше первой линии обороны, там посыплется всё. Сами удивятся, как все быстро посыплется", – отметил Сотник.

Однако он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин готовится провести мобилизацию в сентябре.

"Это снова будет скрытая, гибридная мобилизация. Всё, что сделал Путин, это один большой гибрид, и мобилизация тоже будет гибридом", – сказал Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов. За сутки силы обороны Таврического направления выполнили 1218 огневых задач по оккупантам.

Напомним, СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню". Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.

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