Оказывается, такое выражение главе Николаевской ОВА подсказали военные, а Ким сделал его известным.

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Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"/ instagram.com/kimkimvitalii

Фразу "Доброго вечора, ми з України", которая на сегодняшний день стала уже легендарной, в свое время популяризировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. И именно с этим политиком сейчас ассоциируется это выражение.

Раньше с такой фразы Ким начинал все свои видеообращения. Откуда происходит это выражение и как появилась идея его использовать, глава ОВА объяснил в проекте "Цель 4.5.0" телеканала "Интер".

"Я решил это забрендировать для того, чтобы Украина была в каждом выпуске новостей на слуху. Это идея моей советницы Виктории Олейник, которая создала Telegram-канал и которая отвечает за медиаполитику Николаевской области", – рассказал Виталий Ким.

видео дня

Он отметил, что общался с ребятами, которые охраняли Николаевскую область. Тогда эти ребята были в группах сопротивления, а сейчас уже воюют в бригадах и участвуют в специальных операциях.

"Они здоровались со мной и говорили между собой именно так: "Доброго вечора, ми з України". Я сказал, что мы будем это использовать, чтобы люди помнили, что мы все украинцы и что это объединительный фактор", – отметил Ким.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал невероятную историю о моменте, когда чуть не погиб. Виталий Ким выжил благодаря тому, что из-за опоздания перенес запланированное совещание на полчаса.

Также раньше Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой. Пользователи соцсети в комментариях под видео наделали комплиментов жене Виталия Кима.

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