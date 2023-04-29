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"Спасло то, что опоздал": Ким рассказал невероятную историю о моменте, когда чуть не погиб

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 19:51 обновлено 29 апреля, 20:14
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Виталий Ким выжил благодаря тому, что из-за опоздания перенес запланированное совещание на полчаса.
Виталый кем, удар по Николаевской ОВА
Виталий Ким назвал самый тяжелый день жизни / коллаж фото скриншот с видео, Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вспомнил день, когда чудом выжил. Российская ракета залетела прямо в кабинет Кима в здании ОВА. Его спасло лишь то, что он опоздал на собственное совещание. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Комарову.

Удар по зданию Николаевской ОВА состоялся 29 марта 2022 года.

"Я должен был быть там. У меня совещание было запланировано, но я опоздал и перенес на полчаса. Это спасло меня и ту часть людей, которая должна была быть на совещании, но не спасло тех людей, которые готовили это совещание", - вспомнил Виталий Ким.

видео дня

Тогда оккупанты убили 38 человек. Ким называет этот день "самым тяжелым в своей жизни".

"Ракета попала в окно моего кабинета. В доме находилось около 200 человек в момент ракетного удара. Людей спасло чудо. Они были на лестнице, в окнах. Полиция за секунды вытаскивала людей из окон и это спасло им жизнь", - вспомнил Ким.

Удар по Николаевской ОВА

28 марта 2022 года российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОВА. Ракета разрушила половину здания. Тогда обрушились сразу несколько этажей, был разрушен и кабинет главы ОВА Виталия Кима.

Позже появилось видео, на которым было видно, что ракета буквально прошила здание насквозь и оставила в нем огромную дыру.

В результате ракетного удара погибли 38 человек. Среди них 17 сотрудников ОВА, представители теробороны, военные и другие.

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