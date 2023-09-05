СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В "ЛНР" в собственном доме взорвали топ-генерала, возглавлявшего "таможню"/ коллаж: Главред, фото: соцсети, ua.depositphotos.com

В так называемой "ЛНР" в собственном доме взорвали "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники. Согласно данным источников, коллаборанта подорвала Служба безопасности Украины.

Подрыв произошел дома у Афанасьевского. В результате взрыва он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Сейчас топ-коллаборант находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ. Он известен тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника и "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины.

Ряд стран наложили санкции на Афанасьевского. В частности, это Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, а также страны ЕС.

"Надеемся, что в ближайшее время он изменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого", – отметил источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина - вагнеровца "Бибера", которого Пригожин в мае во время выхода "Вагнера" из Бахмута оставил "стеречь" город. Превосходящие силы Украины "демилитаризовали" боевика около трех недель назад.

Также сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.

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