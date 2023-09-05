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Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

Алёна Воронина
5 сентября 2023, 09:25 обновлено 5 сентября, 09:25
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Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.
Рейд РДК в Брянскую область
Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область/ Telegram РДК

"Российский добровольческий корпус" заявил, что совершил новый рейд в Брянскую область страны-агрессора России.

Соответствующее заявление представители "РДК" опубликовали в своем Telegram-канале во вторник, 4 сентября. Они сообщили, что во время рейда ликвидировали двух работников пограничной службы ФСБ.

Перед тем, как "РДК" опубликовали информацию о своей причастности к рейду, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в соцсетях о том, что якобы ФСБ предотвратила попытку проникновения "украинской диверсионно-разведывательной группы" в Севский район. Но в "российском добровольческом корпусе" такое заявление высмеяли и подчеркнули, что рейд совершили именно они, а не "украинская ДРГ".

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Также они сообщили, что во время рейда "разлучили с жизнью" двух сотрудников ФСБ.

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отражение атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешным, если бы по меньшей мере двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью. Возможно, им стоило работать в отделе борьбы с репостами (у ФСБ такой точно есть)", – говорится в заявлении "РДК".

Кроме этого, добровольцы опубликовали фото с рейда в Брянскую область и скриншоты с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

Рейд РДК в Брянскую область
Рейд РДК в Брянскую область/ Telegram РДК
Рейд РДК в Брянскую область
Рейд РДК в Брянскую область/ Telegram РДК

Раньше в "РДК" заинтриговали новостью о новом рейде в Россию. Руководитель штаба РДК подчеркнул, что в разработке сейчас есть несколько операций. Часть из них – это территория РФ, часть – операции на фронте.

В конце августа "РДК" записал обращение в ЧВК Вагнер. У боевиков ЧВК Вагнера есть выбор: либо пойти на службу в Минобороны оккупантов РФ, либо же перейти на сторону Украины, сказал лидер РДК Денис Капустин.

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новости России война в Украине вторжение России Русский добровольческий корпус (РДК)
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