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С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

Анна Ярославская
5 сентября 2023, 09:07 обновлено 5 сентября, 09:13
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Взятие на военный учет – это не призыв на службу. Кроме некоторых специальностей, военный учет для женщин будет добровольным.
Военный учет для женщин
Военный учет для женщин определенных профессий станет обязательным с 1 октября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 1 октября 2023 года украинки, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут обязаны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН объяснила, какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет и будут ли их выпускать за границу.

Кто должен стать на военный учет

Военному учету подлежат женщины, пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 18-60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Кто может стать на военный учет добровольно

Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют специальность и/или профессию, родственную военно-учетной, подлежат взятию на военный учет по их желанию.

Перечень таких профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313. К ним относятся: юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы и т.д.

Как стать на учет женщинам

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

Необходимые документы:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3х4.

Когда женщина приходит в ТЦК стать на военный учет, на нее заводят личное дело.

Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

Что будет с беременными женщинами

Беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

"Уже призванные во время мобилизации женщины военнослужащие имеют право на освобождение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста", – объяснила адвокат.

Как устроится на работу без военного билета

Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в ТЦК СП, не получали военно-учетный документ, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

В то же время работодатели, принявшие на работу женщин, получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете, должны известить о принятии на работу женщину, соответствующий ТЦК СП.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий ТЦК СП с целью взятия их на учет.

Смогут ли женщины выезжать за границу

Ограничения права на пересечение границы касаются военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Никаких изменений в отношении ограничения в праве выезда женщин, состоящих на военном учете, пока нет.

Мобилизация в Украине

В Украине уменьшили предельный возраст призывников. В начале мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе".

В Украине может увеличиться количество мобилизованных. Минобороны утвердило новый перечень болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине мужчины, которые были признаны ограниченно годными для военной службы, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ ‒ но есть определенные непростые нюансы.

Власти Польши передают Украине отдельных граждан, которые способствовали незаконному вывозу украинских мужчин за границу, подлежащих мобилизации. Решение об экстрадиции нарушителей принимает суд.

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