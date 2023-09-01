"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

В Украине ограниченно подходящие мужчины могут также мобилизовать, но есть определенные и непростые нюансы, сказал Алексей Данилов.

https://glavred.info/ukraine/vopros-budet-reshen-danilov-obyasnil-budut-li-mobilizovyvat-ogranichenno-prigodnyh-10497397.html Ссылка скопирована

Данилов дал комментарий о мобилизации в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине мужчины, которые были признаны ограниченно годными для военной службы, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ ‒ но есть определенные непростые нюансы. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – годен или условно годен. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал чиновник.

По словам Данилова, когда ограниченно пригодные к службе люди попадают в те или иные воинские части, то это запускает непростые процессы у командиров.

видео дня

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы […]. Сегодня этот вопрос будет согласно решению СНБО решен ", — отметил секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.