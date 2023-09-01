"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

В Украине мужчины, которые были признаны ограниченно годными для военной службы, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ ‒ но есть определенные непростые нюансы. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – годен или условно годен. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал чиновник.
По словам Данилова, когда ограниченно пригодные к службе люди попадают в те или иные воинские части, то это запускает непростые процессы у командиров.
"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы […]. Сегодня этот вопрос будет согласно решению СНБО решен ", — отметил секретарь СНБО.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.
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