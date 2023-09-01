УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

Дмитрий Видоменко
1 сентября 2023, 10:04 обновлено 1 сентября, 10:09
45
В Украине ограниченно подходящие мужчины могут также мобилизовать, но есть определенные и непростые нюансы, сказал Алексей Данилов.
Данилов, мобилизация в Украине
Данилов дал комментарий о мобилизации в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине мужчины, которые были признаны ограниченно годными для военной службы, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ ‒ но есть определенные непростые нюансы. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – годен или условно годен. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал чиновник.

По словам Данилова, когда ограниченно пригодные к службе люди попадают в те или иные воинские части, то это запускает непростые процессы у командиров.

видео дня

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы […]. Сегодня этот вопрос будет согласно решению СНБО решен ", — отметил секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация мобилизация в армию Алексей Данилов
Реклама

Главное за день

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

10:04 Украина
Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:37 Украина
Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

09:00

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийЭксклюзив

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

Реклама
08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

06:22

Лучшей "спарринг-груши" сложно было найти для Путинамнение

05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

Реклама
02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

Реклама
20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

19:56

Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

19:54

"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

19:42

Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

19:30

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть странумнение

19:28

Как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках": благозвучные аналоги

19:27

Ворвется настоящий шторм: в Украине ударят грозовые дожди с градом

19:10

Войну надо прекращать: есть один вариант для РФмнение

18:43

Почти 200 тысяч ВПЛ будут лишены помощи: кто останется без денег

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять